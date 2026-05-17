وزير الخارجية: نواصل جهود خفض التصعيد.. والحوار يقود إلى تفاهمات تحقق التهدئة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ضرورة استمرار الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة، مشددا على الأهمية البالغة لاستئناف مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل لتفاهمات تحقق التهدئة.

وقال وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان اليوم إن اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية قادر على خفض حدة التصعيد لتجنيب الإقليم تداعيات اتساع رقعة الصراع.

وأشاد وزير الخارجية خلال الاتصال بالعلاقات الممتدة التي تجمع مصر وباكستان، معرباً عن الحرص على مواصلة التعاون المشترك بين البلدين، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، والتطلع لفتح مجالات جديدة لتطوير الشراكة الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في أفغانستان.

وشدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين بما يضمن خفض حدة التوتر، واستئناف المفاوضات، وتعزيز الحلول السياسية بعيدا عن أي تصعيد عسكري.