وكيل دفاع النواب: الدلتا الجديدة شريان حياة وعبور جديد في مسيرة التنمية الوطنية

أشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بافتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد اليوم ، مؤكداً انه شريان جديد للحياة في مصر واستكمالًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي، وهو بمثابة عبور جديد في مسيرة التنمية الوطنية، يعكس إصرار الدولة على مواصلة البناء وتحقيق الاكتفاء والتنمية المستدامة.

وأوضح وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن المشروع يعد واحدا من أكبر المشروعات الزراعية والتنموية في تاريخ مصر الحديث، نظرًا لحجمه الضخم وما يمثله من إضافة حقيقية للرقعة الزراعية، ولة دور كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم خطط الدولة للتوسع العمراني والزراعي.

وأشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يعكس إرادة سياسية واعية، تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتحويل التحديات والصعاب إلى فرص تنموية حقيقية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني.

وأشاد وكيل دفاع النواب بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز المشروع وفق أعلى المعايير، مثمنًا دور عقيد دكتور/ بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وماحققة من الإنجازات وما تمثله هذه المشروعات القومية من نقلة نوعية باعتبارة ، احد أكبر المشروعات القومية الزراعية في مصر والشرق الأوسط، إذ يستهدف استصلاح وزراعة نحو 2.2 مليون فدان، بما يجعله إضافة ضخمة للرقعة الزراعية المصرية.

وأكد أن ما تشهده مصر اليوم من افتتاحات ومشروعات قومية كبرى يؤكد بوضوح أن الدولة تمضي بثبات نحو المستقبل، وفق رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام يليق بمكانة مصر وتاريخها.