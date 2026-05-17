حماة الوطن: الدلتا الجديدة مشروع قومي يعكس قوة الإرادة ورؤية الدولة للمستقبل

أشادت المستشارة ماريان شحاتة، أمين أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع «الدلتا الجديدة» التنموي المتكامل بمدينة الضبعة، مؤكدة أن المشروع يُعد أحد أكبر المشروعات القومية التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت شحاته في بيان اليوم، أن تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح المشروع الزراعي الكبير ، حملت رسائل مهمة تعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في قطاع الزراعة، مشيرة إلى أن المشروع يمثل نقلة تنموية وحضارية غير مسبوقة، ويجسد رؤية الجمهورية الجديدة القائمة على التوسع الزراعي والعمراني والصناعي بشكل متكامل.

مشروع «الدلتا الجديدة»

وأضافت، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية، أن مشروع «الدلتا الجديدة» يمثل ملحمة وطنية في إدارة الموارد المائية ومعالجة مياه الصرف الزراعي ونقلها لمسافات تتجاوز 300 كيلومتر، بما يؤكد امتلاك الدولة المصرية حلولًا علمية وتكنولوجية متطورة لمواجهة التحديات.

وأوضحت أن المشروع، الذي بلغت تكلفته 800 مليار جنيه، يسهم في توفير ما يقرب من مليوني فرصة عمل سنويًا، ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، مؤكدة أن ما تحقق يُعد مصدر فخر لكل المصريين ويعكس نجاح الدولة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

مواصلة مسيرة البناء والتنمية

وأوضحت أن الدولة المصرية، تواصل مسيرة البناء والتنمية بخطى ثابتة وواثقة، وأن ما تشهده مصر اليوم من مشروعات قومية عملاقة يؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على العمل والعلم والتخطيط والإرادة السياسية القادرة على تحويل التحديات إلى إنجازات حقيقية يشعر بها كل مواطن مصري.