تحرك برلماني مكثف لإنهاء أزمة مياه الشرب بقرية الاتحاد بالإسماعيلية

قامت النائبة الدكتورة بسمة هنداوي بجهد كبير ​في استجابة سريعة وميدانية لمطالب المواطنين، لحل مشكلة توصيل مياه الشرب لأهالي قرية الاتحاد، حيث نجحت في عقد عدة لقاءات حاسمة في نفس اليوم للوصول إلى حل جذري وناجز.

واستمعت النائبة الدكتورة بسمة هنداوي للأهالي في قلب الحدث

​بدأت الدكتورة بسمة هنداوي يومها بالنزول ميدانياً إلى قرية الاتحاد، حيث التقت بجموع من أهالي القرية والاستماع لشكواهم ومطالبهم بشكل مباشر داخل المسجد وخارجه، للوقوف على أبعاد مشكلة نقص وتوصيل مياه الشرب التي تؤرق الأسر بالقرية.

وتم التنسيق الفني مع الشركة القابضة لمياه الشرب

وفور الانتهاء من الجولة الميدانية، توجهت النائبة للاجتماع بـ السيد اللواء أحمد محمد رمضان (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة)، وذلك لبحث المعوقات الفنية ووضع خطة عمل سريعة لتوصيل المياه ونقاش آليات التنفيذ على أرض الواقع.



والتقت الدكتورة بسمة هنداوي بـ السيد اللواء محافظ الإسماعيلية، حيث عرضت عليه الحلول المقترحة والنتائج التي تم التوصل إليها مع شركة المياه، وذلك للحصول على التوجيهات اللازمة والبدء الفوري في تسريع إجراءات التنفيذ لرفع المعاناة عن كاهل أهالي قرية الاتحاد.

