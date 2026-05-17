متى يمتنع المضحي عن قص الشعر والأظافر؟ دار الإفتاء تجيب
نائب: مشروع الدلتا الجديدة خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي

النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية أن مشروع الدلتا الجديدة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يمثل خطوة استراتيجية عملاقة على طريق التنمية الشاملة في مصر. 

وأوضح نوح، في تصريحات صحفية له، أن المشروع يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان غرب الدلتا القديمة بمحور الشيخ زايد، ويربط بين محافظات مطروح والبحيرة والجيزة والفيوم، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع هو إنشاء قاعدة إنتاجية زراعية وصناعية وعمرانية متكاملة تدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل واسعة، وتخلق مجتمعات إنتاجية جديدة تعتمد على أحدث نظم الإدارة والتشغيل.

وأكد نوح، أن المشروع يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وزيادة الرقعة الزراعية، ودعم منظومة التصنيع الزراعي، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج، وإنشاء مجتمعات عمرانية وإنتاجية جديدة، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة.

وأشار النائب محمد نوح، إلى أن افتتاح المشروع حمل رسائل مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن الشعب المصري يجب أن يسعد ويفخر بما تم إنجازه، وما واجه المشروع من تحديات كبيرة تم التغلب عليها، مشدداً على تضافر جهود كافة جهات الدولة ومشاركة القطاع الخاص في إنجاح المشروع. 

كما أشاد نوح برؤية الرئيس الاستراتيجية لتطوير إنتاجية قطاع الزراعة، وتحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، بحيث يتم استغلال الأراضي الطينية لإنتاج المحاصيل التقليدية مثل القمح والذرة ذات الإنتاجية العالية، والتركيز في الأراضي الجديدة على المحاصيل التي تحظى بجودة عالية في الأراضي الصحراوية مثل محصول البنجر، بما يحقق الاستفادة القصوى من الأراضي والدورات الزراعية.

واختتم النائب محمد نوح تصريحه بالتأكيد على إن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نموذجاً متكاملاً للتنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق أمن غذائي مستدام وتنمية اقتصادية شاملة.

