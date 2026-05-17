برلماني: مشروع الدلتا الجديدة يعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي حديث قائم على العلم والتخطيط

أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح مشروع «الدلتا الجديدة» في مدينة الضبعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة استراتيجية كبرى في مسار بناء الدولة المصرية الحديثة، ويعكس حجم التحول الذي تشهده الدولة في ملف الأمن الغذائي والتوسع الزراعي.

مشروعات الاستصلاح الزراعي

وأوضح “ناصر”، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروع يُعد أحد أكبر مشروعات الاستصلاح الزراعي في تاريخ مصر، حيث يعتمد على رؤية متكاملة لتحويل الصحراء إلى مجتمعات إنتاجية، بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتقليل الفجوة الاستيرادية في المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا أن ما يتم على أرض الواقع يعكس إرادة سياسية قوية لبناء اقتصاد قائم على الإنتاج.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن «الدلتا الجديدة» تمثل نموذجًا متقدمًا للتنمية الذكية، حيث تعتمد على بنية تحتية متكاملة تشمل محطات معالجة مياه ضخمة، وشبكات ري حديثة، وطرق وكهرباء ومراكز خدمية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا في إدارة الموارد الزراعية بكفاءة عالية.

مشروع الدلتا الجديدة

ولفت إلى أن المشروع يعتمد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف المياه، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق الاستدامة المائية، مشددًا على أن هذه الخطوة تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية.

واختتم النائب بيانه مؤكدًا أن مشروع الدلتا الجديدة ليس مجرد مشروع زراعي، بل رؤية دولة متكاملة تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعكس نجاح الجمهورية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص تنموية حقيقية.