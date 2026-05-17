النائب محمد شعيب: مشروع الدلتا الجديدة إنجاز تاريخي يعزز الأمن الغذائي

أكد النائب محمد شعيب، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة نوعية في ملف الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في مصر، ويعكس رؤية الدولة الاستراتيجية للتوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، في إطار الجمهورية الجديدة.

وقال "شعيب" إن تصريحات الرئيس السيسي خلال تفقده مشروع الدلتا الجديدة وحصاد القمح ومتابعة إنتاجية بنجر السكر، تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة زراعية متكاملة تعتمد على العلم والتخطيط والاستغلال الأمثل للموارد، خاصة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية المتعلقة بالغذاء والمياه.

رفع وخطط نقل المياه عكس الطبيعة الجغرافية

وأضاف أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أن حديث الرئيس عن أن توفير المياه كان التحدى الأكبر فى المشروع، يعكس حجم الجهد غير المسبوق الذى بذلته الدولة لإنجاح هذا المشروع القومى العملاق، خاصة مع إنشاء 19 محطة رفع وخطط نقل المياه عكس الطبيعة الجغرافية، وهو ما يؤكد قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى رغم التحديات.

وأوضح النائب محمد شعيب أن مشروع الدلتا الجديدة لا يقتصر فقط على زيادة الرقعة الزراعية، بل يمثل مشروعًا تنمويًا متكاملًا يوفر نحو مليونى فرصة عمل مستدامة، إلى جانب دعمه للصناعات المرتبطة بالزراعة والإنتاج الحيوانى والأعلاف، لافتًا إلى أهمية تصريحات الرئيس بشأن استيراد مصر 17 مليون طن أعلاف سنويًا والعمل على تعظيم الإنتاج المحلى لتقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطنى.

وذكر "شعيب" أن الدولة نجحت فى تنفيذ بنية تحتية قوية لخدمة المشروع، من خلال إنشاء نحو 12 ألف كم طرق جديدة، بما يساهم فى تسهيل حركة النقل والتجارة وربط مناطق الإنتاج بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن التكامل بين الأراضي القديمة والجديدة الذى أشار إليه الرئيس، يمثل مفتاحًا رئيسيًا لتعظيم الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أن ما تحقق فى مشروع الدلتا الجديدة يعد إنجازًا تاريخيًا لم يكن ليتحقق إلا بفضل الله ثم بالإرادة السياسية القوية والدعم المستمر من الرئيس السيسى، إلى جانب تلاحم الشعب المصرى ومؤسسات الدولة فى تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تستهدف تحسين حياة المواطنين وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.