برلماني: مشروع الدلتا الجديدة «ملحمة تنموية» تعزّز الأمن الغذائي وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والعمل

أكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، يمثل خطوة تاريخية جديدة في مسار بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس إصرار الدولة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة رغم التحديات الإقليمية والدولية.

المشروعات الزراعية والتنموية

وأوضح سوس، في بيان له اليوم ، أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد واحداً من أكبر المشروعات الزراعية والتنموية في تاريخ الدولة المصرية، لما يمثله من إضافة ضخمة للرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية المتعلقة بالغذاء وسلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن المشروع يجسد رؤية القيادة السياسية في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، خاصة من خلال إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي واستخدامها في استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة، مؤكدًا أن ما تحقق في هذا المشروع يعكس حجم الجهد غير المسبوق الذي تبذله الدولة في ملف التنمية الشاملة.

بناء مشروعات متكاملة

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حجم البنية التحتية التي تم تنفيذها داخل مشروع الدلتا الجديدة، سواء من شبكات الطرق ومحطات الرفع والكهرباء أو منظومات الري الحديثة، يعكس رؤية الدولة لبناء مشروعات متكاملة قادرة على الاستمرار لعقود طويلة، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب الزراعة الحديثة وإدارة الموارد المائية، كما يرسخ مكانة مصر كدولة تمتلك إرادة حقيقية لتحقيق التنمية والإنتاج وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.



وأوضح «سوس»، أن المشروع لا يقتصر فقط على تحقيق التنمية الزراعية، بل يمتد أثره إلى خلق مجتمع عمراني وتنموي متكامل، وتوفير نحو مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن دعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وهو ما يعزز دور القطاع الخاص ويخلق فرصا حقيقية للاستثمار والإنتاج، مثمنا ما أشار إليه الرئيس خلال الافتتاح بشأن التكامل بين الأراضي القديمة والجديدة، مؤكدًا أن هذه الرؤية الاستراتيجية تضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، وتدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية عملاقة، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، يؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي وقادر على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.