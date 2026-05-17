فاق التوقعات.. تفاصيل صعود سعر الذهب في محلات الصاغة

ارتفع سعر الذهب في منتصف تعاملات ظهر اليوم الأحد 17-5-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد

وجدد سعر جرام الذهب في مصر بقيمة تبلغ 50 جنيهًا على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

معاودة الصعود

وفاق سعر المشغولات الذهبية التوقعات بعد تجدد صعوده مع بدء تعاملات ظهر اليوم الأحد؛ بعد أن فقد 15 جنيهًا في تداولات مساء أمس.

أخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب 6900 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7885 جنيها للشراء و 7828 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7228 جنيها للشراء و 7176 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6900 جنيهًا للشراء و6850 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5914 جنيها للشراء و 5871 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 55.2 ألف جنيه للشراء و 54.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4540 دولار للشراء و 4539 دولار للبيع.