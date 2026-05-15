سعر الذهب اليوم الجمعة 15-5-2026.. اعرف عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك عقب الانخفاض الملحوظ الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ــ الأكثر تداولًا في السوق المحلية ــ بقيمة وصلت إلى 15 جنيهًا للجرام الواحد، وسط حالة من التذبذب المستمر التي تشهدها أسواق الذهب المحلية والعالمية خلال الفترة الحالية وفقا لما نقلته البرامج الصباحية.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع متابعة المستثمرين والمستهلكين لتحركات الأسعار العالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية وتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب، سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 15 مايو 2026 نحو 7960 جنيهًا، ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، لذلك يفضله بعض المستثمرين والراغبين في الادخار طويل الأجل.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 6965 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا داخل الأسواق المصرية، خاصة في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5970 جنيهًا، ويتميز هذا العيار بإقبال ملحوظ من الشباب بسبب استخدامه الواسع في المشغولات الذهبية الحديثة ذات التصميمات العصرية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 55720 جنيهًا، ويختلف السعر النهائي من تاجر لآخر وفقًا للمصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب في العقود الفورية نحو 4671.56 دولارًا للأوقية، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لقرارات البنوك المركزية وتحركات الدولار الأمريكي، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس عالميًا.

أسباب تذبذب أسعار الذهب خلال الفترة الحالية

تشهد أسعار الذهب خلال الأسابيع الأخيرة حالة من عدم الاستقرار ما بين الارتفاع والانخفاض، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

تغيرات أسعار الفائدة العالمية.

تحركات الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى.

معدلات التضخم العالمية.

زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

كما يتأثر السوق المحلي في مصر بعوامل إضافية مثل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وحجم الإقبال على الشراء داخل محلات الصاغة، إلى جانب تكاليف الاستيراد والمصنعية.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب الأسواق العالمية لأي مؤشرات اقتصادية جديدة قد تؤثر على حركة المعدن الأصفر. ويرى بعض المحللين أن الذهب قد يعاود الارتفاع في حال استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، بينما قد يشهد مزيدًا من التراجع إذا ارتفع الدولار أو تم تثبيت أسعار الفائدة لفترات طويلة.

وينصح الخبراء الراغبين في شراء الذهب بمتابعة الأسعار بشكل يومي، مع تحديد الهدف من الشراء سواء كان للزينة أو الاستثمار أو الادخار، نظرًا للتغيرات السريعة التي يشهدها السوق مؤخرًا.