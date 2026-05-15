ما مستقبل أسعار الذهب؟.. أستاذ إدارة الأعمال يوضح الخيارات الصحيحة

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن التراجع الحالي في أسعار الذهب عالميًا يعود إلى الارتفاع المتسارع في معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة وأوروبا، مما يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب كأداة استثمارية.

التضخم الأمريكي والأوروبي يسجلان ارتفاعًا ملحوظًا خلال 2026

وأوضح أن التضخم الأمريكي ارتفع من 2.4% في يناير 2026 إلى 3.8% في أبريل، فيما ارتفع التضخم الأوروبي من 1.7% إلى 3%، نتيجة زيادة أسعار النفط عالميًا بسبب التوترات السياسية والحروب في الشرق الأوسط، وهو ما تسبب في ضغوط اقتصادية واسعة على الأسواق.

زيادة أسعار النفط العالمية تشعل المخاوف الاقتصادية

وأشار إلى أن المستثمرين عادة يتجهون إلى السندات والودائع وأذون الخزانة عند توقعات رفع الفائدة، نظرًا للعوائد الأعلى، ما يؤدي إلى بيع الذهب وجني الأرباح، وبالتالي انخفاض أسعاره.

توقعات الفائدة المرتفعة تضغط على أسعار الذهب

وأضاف غنيم أن الذهب لا يزال يمثل ملاذًا آمنًا خلال الأزمات، إلا أن استمرار التضخم وارتفاع الفائدة قد يحدان من قدرته على تحقيق مكاسب قوية، مؤكدًا أن مستقبل أسواق الذهب والطاقة أصبح مرتبطًا بشكل وثيق بالتطورات السياسية الدولية.