تحقيقات وملفات

استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في المنوفية.. متابعات ميدانية وتعامل فوري مع المعوقات.. وتجهيز 413 لجنة لاستقبال 90 ألف طالب

مروة فاضل

 تنطلق امتحانات صفوف النقل (الابتدائي والإعدادي والثانوي) في محافظة المنوفية ١٦ مايو الحالي بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 6 يونيو 2026 .

وشدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على ضرورة التواجد الميداني والمرور على كافة المدارس والتأكد من جاهزيتها التامة لإجراء أعمال الامتحانات بسهولة ويسر، مؤكدًا علي ضرورة توفير وتجهيز اللجان الامتحانية بالشكل اللازم وتهيئتها لاستقبال الطلاب خلال فترة الامتحانات بما يضمن توفير المناخ المناسب وعدم تعكير الصفو العام ، مع سرعة التعامل مع أية مشكلات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات .

وأوضح هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة ، حيث تم  تجهيز 413 لجنة موزعة علي جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 89 ألف  و 878 طالب وطالبة وبمشاركة 14 ألف و 555 ( رئيس لجنة ، مراقب أول ، مراقب ، ملاحظ ، إداري ) بجميع لجان الإدارات ، مشيراً أنه تم تجهيز 23 لجنة لاستقبال 5 آلاف و 767 طالب بالشهادة الإعدادية المهنية .

كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم الإنتهاء من تجهيز كافة المدارس التي يعقد بها امتحانات صفوف النقل ، والتي شملت 964 مدرسة لاستقبال 598 ألف و 216 طالب وطالبة لأداء امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية ، و 628 مدرسة إعدادي لاستقبال 200 ألف و 673 طالب وطالبة لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية ، فيما تم تجهيز جميع مدارس الثانوية العامة بإجمالي 160 مدرسة لاستقبال 93 ألف و 357 طالب وطالبة لأداء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام .

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة التنبيه المشدد بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، مع تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك بكل حزم، إلى جانب التأكيد على تواجد مديري الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من انتظام أعمال اللجان ووصول أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة للشهادات العامة المحلية .

ووجه محافظ المنوفية إلى استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية والتعامل الفوري مع أي معوقات ، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة برفع كافة المخلفات من أمام المدارس والمناطق المحيطة بها ، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار أسوار وأبواب المدارس، حفاظًا على مصلحة الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل بمحيط اللجان .

