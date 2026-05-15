أخبار التوك شو| زوجة وائل الإبراشي تكشف عن معاناة الأرامل.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس

أرملة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة عن معاناة الأرامل بعد وفاة الزوج.. فيديو

وأكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن شريحة الأرامل تُعد من الفئات المنسية في قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن السيدة بعد وفاة زوجها تظل لمدة تصل إلى 7 أشهر تعاني من مشكلات، ولا تستطيع الإنفاق على أسرتها إلى حين توزيع التركة.

وأضافت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تطالب بأن يتم صرف أموال من حساب الزوج المتوفى للإنفاق على الأسرة، لحين الحصول على المعاش أو الانتهاء من إجراءات الميراث.

حسابات الزوج

ولفتت إلى أن حسابات الزوج تُغلق في البنوك بعد الوفاة إلى حين توزيع التركة، وأن أي نزاع على الميراث قد يؤدي إلى تأخير كبير في الإجراءات.



موقف الشرع من مقترح منح الزوجة حق فسخ العقد خلال أول 6 أشهر.. فيديو



أكدت الدكتورة هبة عوف، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، أن حق الطلاق في يد الرجل، وأن الله تعالى هو الذي شرعه، موضحة أن تطبيق مادة فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلاق.

لا يوافق الشرعوأضافت هبة عوف، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها ترفض هذه المادة، لأنها ستسبب مشكلات أسرية، مؤكدة أن هذا الأمر لا يوافق الشرع.

وأشارت إلى أن المرأة لا يحق لها أن تزوج نفسها، قائلة: "لا زواج إلا بولي"، موضحة أن العاطفة قد تؤثر على قرارات المرأة، وأن مادة فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر تُعد مخالفة للدين والشريعة، وقد ينتج عنها مشكلات اجتماعية كثيرة.

قانون الأحوال الشخصية

وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يهدف إلى الحفاظ على الأسرة وتقليل نسب الطلاق، وليس إلى سنّ مواد قد تؤدي إلى زيادتها.

الزواج العرفي شرعي.. مطالب بحرمان المرأة من الخدمات الحكومية حالة الامتناع عن الرؤية

ردت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، على التصريح المنسوب لها بشأن الزواج العرفي، موضحة أنها كانت تتحدث عن لجوء بعض السيدات إلى الزواج العرفي بهدف تجنب فقدان حضانة الأطفال، وأن الكثيرين لا يدركون صعوبة إثبات ذلك.

وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزواج العرفي لا يمكن إلغاؤه لأنه زواج شرعي لكنه غير موثق قانونيًا.

الزواج العرفي

وأشارت إلى أنها تقدم النصيحة والتوعية للفتيات بشأن الزواج العرفي، قائلة: "الزواج العرفي لا يترتب عليه أي مستحقات شرعية، وأحذر منه لأن البنت لا تستطيع إثباته إلا بإقرار الزوج".

وأكدت أن قواعد الإثبات الخاصة بإثبات زواج الرجل من زوجة أخرى يجب أن تُطبق أيضًا على المرأة التي تلجأ إلى الزواج العرفي بهدف الاحتفاظ بحضانة الأطفال.

أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. فيديو

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقرير خاص عن أسعار الذهب اليوم بالأسواق.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، أنها متواجدة في منطقة زهراء المعادي، لمعرفة الأسعار اليوم بالأسواق.



وقال صاحب أحد محلات الذهب، أسعار الذهب خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات وانخفاضات تنحصر في 200 جنيه، زيادة أو انخفاض، وأن هذا الأمر يكون بناء على سعر الدولار، لكن بشكل عام الذهب من الأشياء الأمنة.

ولفت إلى أن سعر الذهب عيار 21 يسجل في حدود 7000 جنيه، والـ 18 في حدود 6000 جنيه، وعيار 24 يسجل 8000 جنيه.

ولفت إلى أن الذهب أصبح من الأشياء الأساسية بالمحفظة الاستثمارية للمستثمر، وأن الذهب أصبح استثماري من كونه زينة.

وتابع أن هناك أشكال جميلة تظهر بأوزان خفيفة، وأنه ينصح المواطنين بشراء الذهب في أي وقت يمتلك الشخصية فيه أموال.



عشر ذي الحجة أعظم أيام العام .. فضلها وطرق اغتنامها بالطاعات

أكد الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تعد من أعظم وأفضل أيام العام عند الله سبحانه وتعالى، لما تحمله من فضل كبير ومكانة خاصة في الإسلام، مشيرًا إلى أنها أيام مباركة أقسم الله بها في كتابه الكريم بقوله تعالى: “وليالٍ عشر”.

أيام عظيمة أقسم الله بها

وأوضح "طنطاوي"، خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هذه الأيام تمثل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بمختلف أنواع العبادات، من صلاة وصيام وذكر وصدقة وقراءة قرآن، مؤكدًا أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها من أيام السنة.

يوم عرفة من أعظم مواسم المغفرة

وأشار أمين الفتوى، إلى أن يوم عرفة يمثل ذروة هذه الأيام المباركة، حيث يكفر الله بصيامه ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، فضلًا عن كونه يومًا تتنزل فيه الرحمات والمغفرة والعتق من النار.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 15 مايو 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.94 جنيه

سعر الشراء: 52.84 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.96 جنيه

سعر الشراء: 61.83 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.57 جنيه

سعر الشراء: 71.39 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.11 جنيه

سعر الشراء: 14.08 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.41 جنيه

سعر الشراء: 14.38 جنيه

من أبيدوس لـ أوروبا.. مصر تقترب من التحول إلى مركز عالمي لتصدير الكهرباء

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو التحول إلى مركز إقليمي وعالمي لتصدير الكهرباء، خاصة الطاقة النظيفة، في ظل امتلاكها بنية تحتية قوية وشبكة كهربائية مستقرة تعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أحمد الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الشبكة الكهربائية المصرية تنتج حاليًا نحو 65 ألف ميجاوات، بينما يصل أقصى استهلاك إلى نحو 39 ألف ميجاوات، مؤكدًا أن صيف 2025 مر دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال بفضل استقرار قدرات الإنتاج.

وتابع: نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وصلت إلى نحو 25% من إجمالي الطاقة المنتجة، مع خطة لرفعها إلى 40% بحلول عام 2030، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشروع “أبيدوس” للطاقة الشمسية في أسوان يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في هذا الملف.

وأشار إلى أن محطة “أبيدوس 1” تعمل بقدرة 500 ميجاوات، بينما تصل قدرة “أبيدوس 2” إلى 1000 ميجاوات، لافتًا إلى أن المشروع يتميز باستخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة عبر البطاريات، ما يسمح باستمرار تشغيل الطاقة الشمسية حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يمنح المحطة ميزة تشغيل الكهرباء على مدار 24 ساعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مايو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 15 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5983 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6980 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7977 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55840 جنيها.

الأرصاد: انخفاض مؤقت بدرجات الحرارة اليوم.. وموجة حر شديدة تبدأ الأحد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم انخفاضًا مؤقتًا في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، بعد موجة شديدة الحرارة سجلت خلالها القاهرة الكبرى درجات تجاوزت 38 و39 مئوية.



وأوضحت أن درجات الحرارة اليوم تتراوح بين 33 و34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بانخفاض يصل إلى نحو 5 أو 6 درجات، إلا أن الأجواء ستظل حارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، بينما تكون مائلة للحرارة على السواحل الشمالية.

الأجواء الصيفية بدأت فعليًا

وأشارت إلى أن النصف الثاني من فصل الربيع يشهد عادة ارتفاعات متكررة في درجات الحرارة، مع طقس أقرب إلى الأجواء الصيفية، مؤكدة أن فترات الاعتدال ستصبح أقل خلال المرحلة المقبلة.

طقس معتدل ليلًا وشبورة صباحية خفيفة

وأضافت أن فترات الليل ستشهد أجواء معتدلة مع درجات حرارة صغرى تصل إلى 17 أو 18 درجة مئوية بالقاهرة، مع نشاط للرياح يساهم في تلطيف الأجواء، إلى جانب شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة دون تأثير كبير على الحركة المرورية.