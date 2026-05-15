تتجاوز 40 درجة بالقاهرة.. الأرصاد: انخفاض مؤقت بدرجات الحرارة اليوم.. وموجة حر شديدة تبدأ الأحد

رحمة سمير

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم انخفاضًا مؤقتًا في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، بعد موجة شديدة الحرارة سجلت خلالها القاهرة الكبرى درجات تجاوزت 38 و39 مئوية.

وأوضحت أن درجات الحرارة اليوم تتراوح بين 33 و34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بانخفاض يصل إلى نحو 5 أو 6 درجات، إلا أن الأجواء ستظل حارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، بينما تكون مائلة للحرارة على السواحل الشمالية.

الأجواء الصيفية بدأت فعليًا

وأشارت إلى أن النصف الثاني من فصل الربيع يشهد عادة ارتفاعات متكررة في درجات الحرارة، مع طقس أقرب إلى الأجواء الصيفية، مؤكدة أن فترات الاعتدال ستصبح أقل خلال المرحلة المقبلة.

طقس معتدل ليلًا وشبورة صباحية خفيفة

وأضافت أن فترات الليل ستشهد أجواء معتدلة مع درجات حرارة صغرى تصل إلى 17 أو 18 درجة مئوية بالقاهرة، مع نشاط للرياح يساهم في تلطيف الأجواء، إلى جانب شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة دون تأثير كبير على الحركة المرورية.

تحذير من موجة حارة قوية الأحد

وحذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع جديد وملحوظ في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حيث من المتوقع أن تتجاوز الحرارة حاجز 40 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدة مناطق.

نصائح مهمة للمواطنين

ونصحت الأرصاد بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وشرب كميات كافية من المياه، واستخدام غطاء للرأس أثناء التواجد خارج المنزل.

الصيف يفرض نفسه مبكرًا

واختتمت منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على أن الملابس الصيفية أصبحت الخيار الأنسب خلال هذه الفترة، مع ضرورة الحذر فقط في المناطق الساحلية أو المفتوحة خلال ساعات الليل المتأخرة.

