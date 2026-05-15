الصحة: تقديم 4498 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 4498 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين و.



‎وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، مشدداً على عدم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.



‎وأضاف الدكتور عبدالغفار أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

‎ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة اليوم بلغ 1176 خدمة طبية، شملت 990 خدمة في عيادات مكة المكرمة و186 خدمة في عيادات المدينة المنورة.

إجراء عملية جراحية للمرارة بالمنظار



‎وأشار إلى نجاح إجراء عملية جراحية للمرارة بالمنظار لأحد الحجاج المصريين، مؤكداً استقرار حالته الصحية وتلقيه الرعاية اللازمة. كما أفاد بأن إجمالي الحالات المحجوزة حالياً في المستشفيات السعودية بلغ 19 حالة، منها 8 حالات في المدينة المنورة (6 حالات بالأقسام الداخلية وحالتين بالرعاية المركزة)، و11 حالة في مكة المكرمة (6 حالات بالأقسام الداخلية، و4 حالات بالرعاية المتوسطة، وحالة واحدة بالرعاية المركزة).

‎وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم وسرعة تماثلهم للشفاء.

‎وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.