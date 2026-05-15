الصحة: 330 بنك دم تابع للوزارة تغطي جميع محافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي عدد بنوك الدم التابعة لها بلغ 330 بنكاً موزعة على جميع محافظات الجمهورية، لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدم ومشتقاته بكفاءة عالية، منها 157 بنكاً تجميعياً و173 بنكاً تخزينياً.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البنوك التابعة لمديريات الشؤون الصحية بلغت 202 بنك، بينما يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة 59 بنكاً، والهيئة العامة للتأمين الصحي 29 بنكاً، والمستشفيات والمعاهد التعليمية 11 بنكاً، وخدمات نقل الدم القومية 28 بنكاً تجميعياً، إلى جانب بنك تجميعي واحد تابع للمؤسسة العلاجية.

وأشارت الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، إلى أن العديد من بنوك الدم تقع داخل المستشفيات لضمان توافر الدم فوراً في الحالات الطارئة والتدخلات الجراحية، مؤكدة أن الوزارة تتيح للمواطنين التواصل عبر خط الطوارئ الموحد 137 الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلقي طلبات توفير الدم ومشتقاته والتنسيق السريع مع جميع البنوك.

وتؤكد الوزارة التزامها بتوفير الدم الآمن والمعالج وفق أعلى معايير الجودة والسلامة لكافة المواطنين، مع استمرار تطوير الشبكة وتوسيع انتشارها الجغرافي.

‎التبرع بالدم بانتظام

ودعت المواطنين إلى التبرع بالدم بانتظام في أقرب بنك دم أو مركز تجميع، لتعزيز المخزون الوطني وإنقاذ أرواح المرضى، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعاً في الاحتياج.