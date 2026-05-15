الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بدءا من اليوم.. خصومات استثنائية (50%) على مونوريل شرق النيل

حمادة خطاب

هل تخطط لزيارة العاصمة الجديدة؟ الآن أصبح بإمكانك الاستمتاع برحلة "فوق السحاب" عبر مونوريل شرق النيل بنصف التكلفة فقط، بعد أن أطلقت وزارة النقل مبادرة جديدة تمنح الركاب خصما بقيمة 50% على التذاكر يومي الجمعة والسبت، لتمزج بين تكنولوجيا النقل العصرية والأسعار الاقتصادية، وهو ما يجعل من عطلة نهاية الأسبوع فرصة مثالية للتنزه واكتشاف "مدينة الفنون والثقافة" و"مسجد مصر" وغيرها من أيقونات العاصمة الفريدة.

 خصم بنسبة 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل

أعلنت وزارة النقل بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026، تقديم خصم بنسبة 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية، لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المواطنين من زيارة العاصمة الإدارية الجديدة واكتشاف معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز لها، إلى جانب المساهمة في تقليل الضغط المروري وتوفير الوقت والجهد، وتحسين تجربة الركاب من خلال وسيلة نقل عصرية وحديثة، فضلًا عن توفير خيارات تنقل اقتصادية ومرنة.

وأضافت أن القرار يأتي بالتزامن مع استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، من خلال تشغيل قطارات حديثة، إلى جانب 16 محطة مجهزة بالكامل لخدمة المواطنين، وهي: المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، ومدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت وزارة النقل إلى ثبات قيمة نصف التذكرة المخصصة لكبار السن فوق 60 عامًا وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك ثبات قيمة جميع أنواع الاشتراكات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية، التي روعي عند تحديد قيمتها أن تصل نسبة الخصم بها إلى 50% من قيمة التذكرة، لتصبح قيمة الاشتراكات نحو ربع تكلفة وسائل المواصلات البديلة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين مع استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة من خلال قطارات المونوريل، التي تمثل نقلة حضارية مهمة في وسائل النقل الجماعي بمصر.

