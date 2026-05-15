بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 188 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (8 : 14 مايو 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 8 مايو 2026:*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول جهود صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١م وحتي ٢٠٢٦/٥/٦م، والتي تمثلت في ضخ استثمارات بلغت أكثر من ٣١,٥ مليون جنيه لتمويل عدد ( ١٦١٤) مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر وبلغت حجم الاستفادة من هذه التمويلات عدد ( ١٦١٤) مواطناً، مما وفر فرص عمل مباشرة في مختلف الأقاليم.

*السبت 9 مايو 2026:*

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، والذي يُقام هذا العام تحت شعار «كل طائر يُعَدّ… مشاهدتك تهمنا»، من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للوزارة

وذلك تأكيدًا على أهمية حماية الطيور المهاجرة والحفاظ على مسارات هجرتها الطبيعية، مشيرًة إلي أن مصر تعد من أهم دول العبور للطيور المهاجرة على مستوى العالم، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارتي أوروبا وأفريقيا، حيث تمر عبر أراضيها سنويًا ملايين الطيور المهاجرة، خاصة عبر المناطق الساحلية والأراضي الرطبة التي تمثل محطات رئيسية للراحة والتغذية خلال رحلات الهجرة الموسمية.

*الأحد 10 مايو 2026:*

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة بمنطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، حيث يتم تنفيذ المشروع بتمويل من الوزارة، في إطار خطتها لتطوير الأسواق التجارية والمناطق ذات الأولوية، وتحسين جودة البيئة العمرانية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة بما يحقق السلامة والحماية للمواطنين والمترددين على السوق.

كما أجرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة ميدانية لتفقد مشروع إنشاء وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع والاطمئنان على معدلات الإنجاز.

*الأثنين 11 مايو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعا موسعاً مع رؤساء جهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة والجهات والأجهزة التابعة لها للعام المالي 2026 – 2027 ، وأولويات المرحلة المقبلة وآليات رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما أطلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، البرنامج التدريبي لرفع كفاءة مديري وأعضاء المكاتب الفنية لمتخذي القرار بالمحافظات، والمنفذ في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الوزارة والجامعة الألمانية بالقاهرة.

*الثلاثاء 12 مايو 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا تفصيليًا من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة حول مستجدات تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بالمرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل الأسواق الحضارية، ومواقف سيارات النقل الجماعي، ونقاط الإطفاء، التي تم تنفيذها بالتنسيق مع المحافظات بالقرى المستهدفة، حيث بلغ إجمالي المشروعات المنفذة 351 مشروعًا، تضمنت 130 نقطة إطفاء، و124 سوقًا حضاريًا، و97 موقفًا لسيارات النقل الجماعي، بإجمالي تكلفة تجاوزت 1,6 مليار جنيه.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، لإستعراض مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، و جهود الوزارة في تيسير الإجراءات وتحسين معدلات الإنجاز، وكذلك التعديلات المقترحة على قانون التصالح بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والاستماع لكافة الملاحظات والتحديات المطروحة على أرض الواقع.

*الأربعاء 13 مايو 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر دراو بمحافظة أسوان، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 21.7 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

وعقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية و البيئة، اجتماعًا مع الأستاذ حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي بحديقة السلام بمدينة شرم الشيخ وعدد من المحميات الطبيعية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من مساعدى ومستشارى الوزيرة وقيادات الوزارة.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات ، جاء الاجتماع بحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني والمستشار وليد البوشى المستشار القانوني بالوزارة ، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية لتراخيص المحال العامة بالوزارة .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة.

*الخميس 14 مايو 2026:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، السيدة/ حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين وجهود تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في بعض القطاعات التي تمس حياة أبناء المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وعدد (3) قرى بمحافظة أسيوط، تشمل قرى نزالي جانوب، والشيخ داود بمركز القوصية، وتناغة بمركز ساحل سليم.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق "مبادرة المليون رخصة دولية" بالتعاون مع شركة "سيسكو" العالمية وإطلاق "مرصد سوق العمل الدولي" برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .