المجلس العالمي للسفر والسياحة: مصر أصبحت من أبرز الوجهات الجاذبة عالميا

أكد مانفريدي ليفييفر رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن مصر تفرض نفسها بقوة كواحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، بفضل ما تمتلكه من تاريخ استثنائي وتنوع كبير في التجارب السياحية، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في قطاعي السياحة والبنية التحتية.

وقال ليفييفر، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، خلال زيارته الثانية إلى مصر في أقل من عام، إن هناك تركيزا كبيرا على إبراز التراث المصري والحضارة الفرعونية، مشيدا بالطريقة التي يقدم بها المصريون تاريخهم من خلال العمارة ورواية القصص والحفاظ على الهوية الحضارية، وأن مصر نجحت في التأكيد على صورتها كوجهة آمنة للسفر، وهو عنصر أساسي في جذب السائحين من مختلف دول العالم.

وأوضح رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة أن مصر تحظى اليوم باهتمام عالمي واسع لأنها تقدم مقومات يصعب توافرها مجتمعة في كثير من الدول، تشمل التاريخ العريق، والتنوع السياحي، والموقع الاستراتيجي الفريد، فضلا عن حالة الاستقرار والأمان للسائحين والمواطنين، مشيرا إلى أن الاستثمارات الضخمة والمتزامنة في قطاع السياحة والبنية التحتية عززت من قدرة مصر على المنافسة الدولية.

ولفت «ليفييفر» إلى أن مشاركته السابقة في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير تعكس اهتمام المؤسسات الدولية بمتابعة التطور الكبير الذي تشهده السياحة المصرية، مؤكدا أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تجعلها من أبرز الوجهات الثقافية والترفيهية في العالم.