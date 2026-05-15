تصنيع لقاح السرطان .. تفاصيل زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ روسيا

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالسيد الدكتور ألمير أباشيف وزير الصحة بجمهورية تتارستان، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات المسح الطبي الشامل والسياحة الصحية والاستثمار الصحي.

جاء ذلك في مستهل مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر «روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2026» والذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو 2026 بمركز المعارض الدولي "قازان إكسبو" بجمهورية تتارستان الروسية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مجالات التعاون مع الجانب التتارستاني تشمل تبادل الخبرات في التطبيب عن بُعد والتغطية الصحية الشاملة، بما يسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة النظم الصحية وتطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن برنامج استكمال واستقطاب الفحوصات الطبية للمواطنين من تتارستان إلى مصر خلال فترة الإجازات والعطلات، سيكون من خلال برنامج الهيئة للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر» بما يعزز من جهود السياحة الصحية والرعاية الطبية المتقدمة، من خلال تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة داخل منشآت الهيئة للمواطنين من تتارستان وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

تبادل الخبرات في تصنيع لقاح السرطان

وفي سياق متصل، التقى رئيس هيئة الرعاية الصحية السيدة إيفجينا كوتوفا، نائبة وزير الصحة الروسي، حيث تم استعراض ومتابعة مستجدات التعاون المشترك في مجالات التدريب والبعثات الطبية وتبادل الخبرات في تصنيع لقاح السرطان، فضلًا عن مستجدات مبادرة «النيل - فولجا» التي تعد أول مشروع تعاون مصري روسي يجمع الخبراء من الجانبين لتبادل الخبرات الطبية والإشراف على ومتابعة المشروعات البحثية المشتركة، بما يسهم في نقل أحدث الممارسات الطبية ورفع كفاءة الكوادر الصحية.

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة بجمهورية تتارستان عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيدًا بالتجربة المصرية الناجحة في القضاء على الأمراض غير السارية والمعدية، وما حققته من تقدم في تعزيز نظم الرعاية الوقائية وتطوير الخدمات الصحية وفق أحدث النماذج العالمية.

وتجدر الإشارة أن المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر «روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2026»، الذي تستمر فعالياته حتى 17مايو الجاري، انطلق بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء وممثلي الحكومات والمؤسسات الصحية والاستثمارية من مختلف دول العالم، في واحدة من أبرز المنصات الدولية المعنية بتعزيز التعاون الاقتصادي والصحي بين روسيا ودول العالم الإسلامي.