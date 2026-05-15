‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

تواصل شركة BYD الصينية تعزيز موقعها في سوق السيارات الكهربائية العالمي، بعدما كشفت عن تقنية شحن فائق السرعة تتيح إعادة شحن السيارة خلال نحو 5 دقائق فقط، في خطوة قد تغير قواعد المنافسة مع السيارات التقليدية العاملة بالبنزين.

وأكدت ستيلا لي، الرئيسة التنفيذية الدولية للشركة، أن تقنية الشحن الجديدة تمثل نقطة تحول حقيقية في قطاع السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أنها ستقضي على أبرز مخاوف المستهلكين المتعلقة بزمن الشحن، وهو ما يفتح المجال أمام الشركة للمنافسة على نطاق أوسع داخل الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا والصين.

وأوضحت أن الشركة كانت ترى سابقا أن جزء كبير من الأسواق لا يزال يميل إلى سيارات الوقود التقليدي بسبب سرعة التزود بالطاقة، لكن تقنية الشحن الجديدة ستجعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية وملاءمة للاستخدام اليومي.

وتعتمد التقنية الجديدة على شواحن بقدرة تصل إلى 1500 كيلوواط، ما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 70% خلال 5 دقائق فقط، بينما يمكن الوصول إلى ما يقرب من الشحن الكامل خلال أقل من 10 دقائق، حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

كما أعلنت الشركة خططا للتوسع في البنية التحتية عبر إنشاء الاف محطات الشحن السريع في أوروبا، ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي وزيادة انتشار سياراتها الكهربائية.

وفي المقابل، أثارت هذه التقنية تساؤلات داخل قطاع السيارات بشأن تأثير الشحن السريع على عمر البطاريات وضغطه المحتمل على شبكات الكهرباء، إلا أن الشركة أكدت أنها طورت حلولا تعتمد على أنظمة تخزين الطاقة والطاقة الشمسية لتقليل الأحمال الكهربائية وضمان كفاءة التشغيل.

ومن المنتظر أن تكون سيارة "Yangwang U7" الفاخرة أول طراز يحصل على التقنية الجديدة، إلى جانب عدد من الطرازات الحديثة التي ستطرحها الشركة خلال الفترة المقبلة، ومنها "Denza Z9 GT" الموجهة للأسواق الأوروبية.