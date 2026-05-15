الاستثمار في البشر.. خارطة طريق لتأهيل الكوادر المصرية دوليا

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعايته، في احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق "مبادرة المليون رخصة دولية" بالتعاون مع شركة "سيسكو" العالمية، إلى جانب إطلاق "مرصد سوق العمل الدولي".



إعداد وتأهيل الكوادر البشرية

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تضع إعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان المصري.

تسليم ألفي رخصة دولية

كما أوضح أن الدولة لا تحتفل فقط اليوم بتسليم ألفي رخصة دولية في مجالات التكنولوجيا واللغات والعمل الحر، بل تؤكد توجهًا استراتيجيًا يستهدف بناء جيل يمتلك المهارات الحديثة وقادر على المنافسة عالميًا، لافتًا إلى أن معايير التنمية أصبحت تقاس بقدرة الدول على إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومواكبة للتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية ما وصفه بـ"مثلث المهارات"، الذي يشمل المهارات الرقمية المتقدمة، وإتقان اللغات الأجنبية، ومهارات العمل الحر وفق المعايير الدولية، باعتباره مفتاح التمكين الحقيقي للشباب المصري، بما يتيح لهم فرص العمل داخل مصر وخارجها، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

