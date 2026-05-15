أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-5-2026
حالة الطقس اليوم.. غطاء سحابي يغطي مصر وتقلبات ربيعية
حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 15 مايو 2026
عشر ذي الحجة أعظم أيام العام .. فضلها وطرق اغتنامها بالطاعات
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
من أبيدوس لـ أوروبا.. مصر تقترب من التحول إلى مركز عالمي لتصدير الكهرباء
أسعار الخراف بسوق البشارية بأسوان تبدأ من 6 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألفًا
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مايو.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: ندعم كل إجراءات الكويت لصون أمنها ومقدراتها
الرئيس الصيني لـ ترامب: التعامل غير الصحيح مع قضية تايوان قد يقود إلى صدام أو حتى مواجهة عسكرية
الرئيس الصيني: يتعين على بكين وواشنطن تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها
بدءا من اليوم.. خصومات استثنائية (50%) على مونوريل شرق النيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-5-2026

محمد صبيح

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تذبذب محدود خلال تعاملات الأسبوع  الجاري.

وعن أسعار الدولار اليوم الجمعة فاستقرت بالتزامن مع الاجازة الاسبوعيه للبنوك.

تحركات الدولار في اسبوع

سجل سعر صرف الدولار أول تعاملات الاحد الماضي نحو 52.72 جنيه، ثم ارتفع خلال تعاملات نفس اليوم مسجلا 52.84 جنيه، ثم انخفض  يوم الاثنين مسجلا 52.71 ، ويوم الثلاثاء ارتفع إلى 52.91 جنيه، وزاد قرش واحد يوم الأربعاء مسجلا 52.92، وانخفض الخميس عند مستوى الـ 52.87 جنيه.  

أسعار الدولار اليوم 

وقدم بنك الشركة المصرفية أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 15-5-2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.86 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في ميد بنك  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 52.83 جنيه للشراء و52.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في كريدي أجريكول  52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي  52.81 جنيه للشراء و52.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي  52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع.

