تراجع طفيف للجنيه الذهب.. واستقرار نسبي بأسعار المعدن النفيس في مصر

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر، خلال تعاملات الخميس 14 مايو 2026، تراجعًا طفيفًا وسط حالة من الاستقرار النسبي في سوق الذهب المحلي، مع استمرار ارتباط الأسعار بتحركات الأوقية عالميًا وسعر الدولار داخل البنوك وسوق الصاغة.



سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55880 جنيهًا للبيع و55560 جنيهًا للشراء، مع استمرار حالة الترقب في حجم الطلب داخل السوق المحلي.



أسعار الأعيرة المختلفة



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7985 جنيهًا للبيع و7935 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 6985 جنيهًا للبيع و6945 جنيهًا للشراء.

كما سجل عيار 18 نحو 5985 جنيهًا للبيع و5955 جنيهًا للشراء، وعيار 14 نحو 4655 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء.



الأوقية عالميًا



بلغ سعر الأوقية عالميًا نحو 4693.07 دولار، وسط تقلبات ملحوظة في الأسواق نتيجة تحركات أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة الذهب محليًا.



الدولار في الصاغة



واستقر سعر الدولار في سوق الصاغة عند مستوى 52.91 جنيه، وهو ما ساهم في دعم حالة الاستقرار النسبي في أسعار الذهب داخل السوق المصري.



مقارنة يومية



وأظهرت المقارنة مع تعاملات اول أمس الثلاثاء تراجعًا محدودًا في بعض الأعيرة، مع استمرار حالة الاستقرار النسبي في السوق وترقب المتعاملين لتحركات الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.