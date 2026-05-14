الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أوقاف الوادي الجديد تجهز 23 ساحة و324 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، الانتهاء من تجهيز 23 ساحة و324 مسجدًا بمختلف مراكز المحافظة، لاستقبال المصلين في صلاة العيد، ضمن استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر في سهولة ويسر.

توزيع الساحات والمساجد بالمراكز

وقال الشيخ رمضان يوسف، مدير مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، إن مركز الخارجة جرى تخصيص 4 ساحات و137 مسجدًا به، فيما خُصصت 8 ساحات و119 مسجدًا بمركز الداخلة، و4 ساحات و26 مسجدًا بمركز بلاط، إلى جانب ساحة واحدة و26 مسجدًا بمركز باريس، و6 ساحات و16 مسجدًا بمركز الفرافرة.

وأكد مدير مديرية الأوقاف، أن الاستعدادات شملت تجهيز المساجد والساحات، وتكليف الأئمة والخطباء المعتمدين لأداء صلاة العيد، مع تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة ومسجد، تحسبًا لأي ظروف طارئة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف بشأن حسن تنظيم شعائر عيد الأضحى.

وأضاف أن مديرية الأوقاف رفعت درجة الاستعداد بجميع الإدارات الفرعية، مع متابعة أعمال النظافة والتعقيم وتهيئة أماكن الصلاة، بما يضمن استيعاب أكبر عدد من المصلين، وخروج صلاة العيد في أجواء إيمانية وروحانية تليق بالمناسبة.

وأشار الشيخ رمضان يوسف إلى التنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية والأمنية، لتوفير الراحة للمواطنين وتنظيم حركة دخول وخروج المصلين، مع التشديد على فتح المساجد والساحات قبل موعد صلاة العيد بوقت كافٍ، وتواجد قيادات الإدارات الفرعية للمتابعة الميدانية المستمرة.

ودعا مدير مديرية الأوقاف أهالي الوادي الجديد إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية، والحفاظ على قدسية المساجد والساحات، بما يسهم في أداء صلاة العيد بسهولة ويسر، موجهًا التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

