قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة مرنة لشبكة المياه.. وزير الري يناقش الموقف المائي في المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات
امتداد حريق بمصنع كرتون عقب اشتعال آخر بمصنع بويات بالعاشر من رمضان.. صور
بابا في الشرطة.. كيف فضحت كاميرات الإسكندرية كذبة سيدة لترهيب جارها؟
تعليمات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الطلاب المصريين في الخارج 2026
تحت ستار الجرانيت..سقوط امبراطورية غسل الأموال ومصادرة ثروات بـ 100 مليون جنيه
28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق
للأضواء والشهرة.. أبوقير للأسمدة يتأهل إلى بطولة الدوري الممتاز
غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر وتقاطعه مع 26 يوليو بالاتجاهين غدا
أول رد على واقعة إسطوانات البوتاجاز المملوءة بالماء
رسميًا | الفرق الثلاثة الصاعدة إلى الدوري المصري الممتاز 2026-2027
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواءً حارة نهارًا معتدلة ليلا
وكالة الأنباء العراقية: البرلمان يوافق على حكومة علي الزيدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

العيد الثلاثاء أم الأربعاء؟.. السعودية تعلن موعد استطلاع هلال ذي الحجة 1447هـ

العيد الثلاثاء ولا الأربعاء؟.. السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة 1447 هجريًا
العيد الثلاثاء ولا الأربعاء؟.. السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة 1447 هجريًا
عبد العزيز جمال

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة المبارك مساء يوم السبت، الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1447 هجريًا، والذي يوافق ميلاديًا 16 مايو 2026، وذلك ترقبًا لبداية الشهر الذي يشهد أداء مناسك الحج وأيام عيد الأضحى المبارك.
 

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

وأضافت المحكمة في بيانها: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه (الهلال) بالعين المجردة أو بواسطة المناظير والتلسكوبات، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة مختصة".
 

كما أعربت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي (تحري رؤية الهلال) الاهتمام بهذا الأمر العظيم، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى بالمشاركة في هذا العمل؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين في معرفة بداية الشهر الكريم وتحديد موعد الحج وعيد الأضحى.

دار الإفتاء المصرية تستعد لاستطلاع هلال ذي الحجة

على الجانب الآخر، تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا في نفس اليوم (السبت 16 مايو 2026)، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2026، حيث ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير عن موعد استطلاع هلال ذي الحجة وموعد العيد المؤكد.
 

موعد عيد الأضحى المبارك 2026

ومن المنتظر أن تعلن دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي عقب صلاة المغرب من يوم السبت 16 مايو ثبوت رؤية الهلال من عدمه، وبالتالي تعلن الموعد النهائي لبداية شهر ذي الحجة، ومن ثم تحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى بشكل قاطع.

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة فلكيًا 1447 هجريًا

تشير الحسابات الفلكية الدقيقة التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن هلال شهر ذو الحجة 1447 هجريًا، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران (وهو اجتماع القمر مع الشمس في نفس خط الطول) عند تمام الساعة العاشرة ودقيقتين ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي (والمملكة العربية السعودية) يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة 1447 هجريًا، وهو يوم الرؤية الشرعية، ويوافق ميلاديًا 16 مايو 2026.

ويلاحظ من الحسابات الفلكية أن الهلال الجديد (الهلال المولد) لن يكون قد وُلد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" في جميع المدن العربية والإسلامية، مما يعني استحالة رؤيته بالعين المجردة في تلك الليلة.

تفاصيل غروب القمر يوم الرؤية

كما أوضح المعهد أن القمر في طور الهلال القديم (قبل ولادة الهلال الجديد) يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في:

مكة المكرمة: بـ 13 دقيقة

القاهرة: بـ 7 دقائق

باقي محافظات مصر: بمدد تتراوح بين 5 دقائق إلى 12 دقيقة

العواصم والمدن العربية والإسلامية: بمدد تتراوح ما بين دقيقة واحدة إلى 35 دقيقة

هذه المعطيات الفلكية تجعل من المستحيل رؤية الهلال بالعين المجردة يوم السبت 16 مايو 2026.

بداية شهر ذي الحجة 1447 هجريًا فلكيًا

وتشير الحسابات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجريًا (أي اليوم الثلاثون من الشهر)، بينما تكون بداية شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الإثنين 18 مايو 2026، وهو اليوم الأول من الشهر الذي يسبق الحج بأيام قليلة.

موعد وقفة عرفات فلكيًا

موعد وقفة عرفات (اليوم التاسع من شهر ذي الحجة) من المقرر فلكيًا أن يوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو أهم أيام الحج على الإطلاق، حيث يتجمع حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.
 

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

موعد أول أيام عيد الأضحى 2026 فلكيًا

ومن المقرر فلكيًا أن يوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026 أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر)، وتستمر أيام التشريق الثلاثة (اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة) حتى يوم السبت 30 مايو 2026.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

وفقًا لخريطة الإجازات الرسمية في مصر، ستبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 (وقفة عرفات) إلى يوم السبت 30 مايو 2026 (ثالث أيام التشريق)، وذلك لمدة 5 أيام متصلة كاملة، وهي من أطول الإجازات الرسمية خلال عام 2026.

ما هو يوم عرفة؟

يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفات، والذي يوافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة، حيث يخرج الحاج من منى متوجهًا إلى عرفة للوقوف بها والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل من بعد زوال الشمس وحتى غروبها.

يطلق على هذا اليوم المبارك "يوم الوقفة الكبرى"، حيث يقف الحاج في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحَجُّ عَرَفَةُ» (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه)، ولذلك يسمى هذا اليوم بيوم الحج الأكبر، ويُمكن للحاج الوقوف بعرفات والدعاء والذكر من أي موقع داخل حدود المشعر المقدس دون تخصيص مكان معين.
 

موعد وقفة عرفات و اجازه عيد الأضحى 2026

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

هناك عدة أقوال متداولة بين علماء السيرة والتاريخ والفقه لتسمية عرفة بهذا الاسم، منها:

القول الأول: سُمي بذلك لأن سيدنا آدم عليه السلام عرف حواء فيه بعد أن هبطا من الجنة وتقابلا وتعارفا في هذا المكان المبارك.

القول الثاني: لأن جبريل عليه السلام عرَّف إبراهيم عليه السلام فيه المناسك وشعائر الحج.

القول الثالث: لتعارف الناس فيه وتجمعهم من كل فج عميق في صعيد واحد.

إلا أن الروايتين الأكثر تأكيدًا وانتشارًا بين المؤرخين وعلماء السيرة هما:

الرواية الأولى: أن سيدنا آدم التقى مع سيدتنا حواء وتعارفا بعد خروجهما من الجنة في هذا المكان، ولهذا سُمي بعرفة.

الرواية الثانية: أن جبريل عليه السلام طاف بالنبي إبراهيم عليه السلام فكان يريه مشاهد ومناسك الحج ويقول له: «أعرفت أعرفت؟» فيقول إبراهيم: «عرفت عرفت»، ولهذا سُميت عرفة.

هلال شهر ذي الحجة السعودية عيد الأضحى المبارك موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة موعد وقفة عرفات موعد أول أيام عيد الأضحى 2026 عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

ترشيحاتنا

عبدالناصر زيدان

بعد مهاجمتها لواقعة تسميم الكلاب.. زيدان يرد على سمية الخشاب: ربيهم في بيتك

ياسمين صبري

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية في مهرجان كان السينمائي 2026

محمد غنيم

أول رد من محمد غنيم بعد إيقافه عن التمثيل بسبب النساء والكلاب

بالصور

امتداد حريق بمصنع كرتون عقب اشتعال آخر بمصنع بويات بالعاشر من رمضان.. صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

دراسة تكشف.. عادة واحدة يوميا تحافظ وزنك بعد فقدانه

خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا

دراسة صادمة.. العمل لعدد ساعات طويلة قد يؤثر على وزنك بشكل كبير

ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة

طب الزقازيق تناقش سبل الوقاية من انتـ حار الأطفال والمراهقين خلال ورشة عمل

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد