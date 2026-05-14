العيد الثلاثاء أم الأربعاء؟.. السعودية تعلن موعد استطلاع هلال ذي الحجة 1447هـ

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة المبارك مساء يوم السبت، الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1447 هجريًا، والذي يوافق ميلاديًا 16 مايو 2026، وذلك ترقبًا لبداية الشهر الذي يشهد أداء مناسك الحج وأيام عيد الأضحى المبارك.



وأضافت المحكمة في بيانها: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه (الهلال) بالعين المجردة أو بواسطة المناظير والتلسكوبات، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة مختصة".



كما أعربت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي (تحري رؤية الهلال) الاهتمام بهذا الأمر العظيم، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى بالمشاركة في هذا العمل؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين في معرفة بداية الشهر الكريم وتحديد موعد الحج وعيد الأضحى.

دار الإفتاء المصرية تستعد لاستطلاع هلال ذي الحجة

على الجانب الآخر، تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا في نفس اليوم (السبت 16 مايو 2026)، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2026، حيث ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير عن موعد استطلاع هلال ذي الحجة وموعد العيد المؤكد.



ومن المنتظر أن تعلن دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي عقب صلاة المغرب من يوم السبت 16 مايو ثبوت رؤية الهلال من عدمه، وبالتالي تعلن الموعد النهائي لبداية شهر ذي الحجة، ومن ثم تحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى بشكل قاطع.

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة فلكيًا 1447 هجريًا

تشير الحسابات الفلكية الدقيقة التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن هلال شهر ذو الحجة 1447 هجريًا، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران (وهو اجتماع القمر مع الشمس في نفس خط الطول) عند تمام الساعة العاشرة ودقيقتين ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي (والمملكة العربية السعودية) يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة 1447 هجريًا، وهو يوم الرؤية الشرعية، ويوافق ميلاديًا 16 مايو 2026.

ويلاحظ من الحسابات الفلكية أن الهلال الجديد (الهلال المولد) لن يكون قد وُلد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" في جميع المدن العربية والإسلامية، مما يعني استحالة رؤيته بالعين المجردة في تلك الليلة.

تفاصيل غروب القمر يوم الرؤية

كما أوضح المعهد أن القمر في طور الهلال القديم (قبل ولادة الهلال الجديد) يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في:

مكة المكرمة: بـ 13 دقيقة

القاهرة: بـ 7 دقائق

باقي محافظات مصر: بمدد تتراوح بين 5 دقائق إلى 12 دقيقة

العواصم والمدن العربية والإسلامية: بمدد تتراوح ما بين دقيقة واحدة إلى 35 دقيقة

هذه المعطيات الفلكية تجعل من المستحيل رؤية الهلال بالعين المجردة يوم السبت 16 مايو 2026.

بداية شهر ذي الحجة 1447 هجريًا فلكيًا

وتشير الحسابات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجريًا (أي اليوم الثلاثون من الشهر)، بينما تكون بداية شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الإثنين 18 مايو 2026، وهو اليوم الأول من الشهر الذي يسبق الحج بأيام قليلة.

موعد وقفة عرفات فلكيًا

موعد وقفة عرفات (اليوم التاسع من شهر ذي الحجة) من المقرر فلكيًا أن يوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو أهم أيام الحج على الإطلاق، حيث يتجمع حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.



موعد أول أيام عيد الأضحى 2026 فلكيًا

ومن المقرر فلكيًا أن يوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026 أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر)، وتستمر أيام التشريق الثلاثة (اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة) حتى يوم السبت 30 مايو 2026.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

وفقًا لخريطة الإجازات الرسمية في مصر، ستبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 (وقفة عرفات) إلى يوم السبت 30 مايو 2026 (ثالث أيام التشريق)، وذلك لمدة 5 أيام متصلة كاملة، وهي من أطول الإجازات الرسمية خلال عام 2026.

ما هو يوم عرفة؟

يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفات، والذي يوافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة، حيث يخرج الحاج من منى متوجهًا إلى عرفة للوقوف بها والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل من بعد زوال الشمس وحتى غروبها.

يطلق على هذا اليوم المبارك "يوم الوقفة الكبرى"، حيث يقف الحاج في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحَجُّ عَرَفَةُ» (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه)، ولذلك يسمى هذا اليوم بيوم الحج الأكبر، ويُمكن للحاج الوقوف بعرفات والدعاء والذكر من أي موقع داخل حدود المشعر المقدس دون تخصيص مكان معين.



لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

هناك عدة أقوال متداولة بين علماء السيرة والتاريخ والفقه لتسمية عرفة بهذا الاسم، منها:

القول الأول: سُمي بذلك لأن سيدنا آدم عليه السلام عرف حواء فيه بعد أن هبطا من الجنة وتقابلا وتعارفا في هذا المكان المبارك.

القول الثاني: لأن جبريل عليه السلام عرَّف إبراهيم عليه السلام فيه المناسك وشعائر الحج.

القول الثالث: لتعارف الناس فيه وتجمعهم من كل فج عميق في صعيد واحد.

إلا أن الروايتين الأكثر تأكيدًا وانتشارًا بين المؤرخين وعلماء السيرة هما:

الرواية الأولى: أن سيدنا آدم التقى مع سيدتنا حواء وتعارفا بعد خروجهما من الجنة في هذا المكان، ولهذا سُمي بعرفة.

الرواية الثانية: أن جبريل عليه السلام طاف بالنبي إبراهيم عليه السلام فكان يريه مشاهد ومناسك الحج ويقول له: «أعرفت أعرفت؟» فيقول إبراهيم: «عرفت عرفت»، ولهذا سُميت عرفة.