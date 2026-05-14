وول ستريت تنتعش بعد بيانات البطالة الأمريكية .. وداو جونز يقفز 400 نقطة

شهدت أسواق الأسهم الأميركية انتعاشة ملحوظة خلال تعاملات اليوم، بعدما عززت بيانات البطالة الأميركية الأخيرة حالة التفاؤل بين المستثمرين بشأن قوة الاقتصاد الأميركي واحتمالات تهدئة وتيرة التشديد النقدي.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 400 نقطة، مدعوماً بصعود أسهم الشركات الكبرى وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق، بينما سجلت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مكاسب جماعية وسط تفاؤل المستثمرين بأداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.





وأظهرت البيانات الأميركية تراجعاً في طلبات إعانة البطالة بصورة أفضل من المتوقع، ما اعتبره المستثمرون مؤشراً على استمرار تماسك سوق العمل الأميركي رغم الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة خلال الشهور الماضية.





كما استفادت الأسواق من تراجع المخاوف المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.





ويرى محللون أن الأداء القوي للأسواق يعكس حالة من التفاؤل الحذر، خاصة مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات التضخم والبيانات الاقتصادية الأميركية التي قد تحدد اتجاه الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة



