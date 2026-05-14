ترامب: الرئيس الصيني وعد بعدم نقل معدات عسكرية إلى إيران

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس، إلى اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ، الذي عقد في وقت سابق من اليوم ضمن زيارته الرسمية إلى بكين. وقال إن المحادثة تناولت أيضاً القضية الإيرانية والمفاوضات مع إيران.

قال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "عرض رئيس الصين المساعدة في القضية الإيرانية، ووعد بعدم تزويدهم بمعدات عسكرية. هذا تصريح قوي. لكنه في الوقت نفسه قال أيضاً إنهم يشترون ويطورون الكثير من الأسلحة بأنفسهم".

وأضاف ترامب أن شي جين بينغ "يرغب في رؤية توقيع اتفاق، لأنه يريد أن يرى مضيق هرمز مفتوحاً. وقال إنه سيكون سعيداً بالمساعدة بأي طريقة ممكنة".

وأصدر البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم بياناً رسمياً بشأن الاجتماع بين ترامب وجين بينغ، جاء فيه أن الاثنين اتفقا على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أو القدرة على تطويرها، وعلاوة على ذلك، صرّح الزعيمان بأنه لا يحق لأي دولة فرض رسوم عبور على طرق التجارة البحرية الطبيعية.

كما أعلن ترامب وشي جين بينغ رفضهما للمطلب الإيراني بدفع مبالغ مالية مقابل المرور عبر مضيق هرمز.