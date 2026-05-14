القصة الكاملة لواقعة إنهاء حياة سيدة بدر على يد زوجها

في شقة بسيطة بمدينة بدر، انتهت سنوات من الحياة الزوجية بمشهد مأساوي هز كل من عرف الأسرة، خلافات متكررة تراكمت يومًا بعد يوم، حتى تحولت في لحظة غضب إلى جريمة أنهت حياة زوجة كانت تحلم بحياة هادئة ومستقبل أفضل.

بحسب اعترافات الزوج أمام جهات التحقيق، بدأت الواقعة بمشادة كلامية عادية بينهما بسبب مشاكل أسرية مستمرة، لكن التوتر تصاعد سريعًا إلى مشاجرة عنيفة.

وفي لحظة فقد فيها السيطرة على أعصابه، اعتدى على زوجته مستخدمًا «مقصًا» وآلة حادة، ما تسبب في إصابات خطيرة أودت بحياتها.

وفي الجانب الآخر، كانت هناك سيدة تقاوم للحياة داخل المستشفى، بعدما حاول الأطباء إنقاذها إثر إصابتها بطعنات وجروح بالغة، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، تاركة خلفها صدمة كبيرة وحزنًا عميقًا بين أسرتها والمحيطين بها.

الأجهزة الأمنية انتقلت فور تلقي البلاغ، وكشفت التحريات أن الخلافات الزوجية كانت الدافع وراء الجريمة، وتم ضبط الزوج، بينما باشرت النيابة التحقيقات لكشف جميع الملابسات.