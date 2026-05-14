خناقة تحت البيت.. كيف تحولت أكوام القمامة إلى مطواة ومحاضر شرطة في الإسكندرية؟

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء القمامة أسفل منزل سيدة والتعدى عليها بالسب والتلويح بسلاح أبيض بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بحدوث مشاجرة بين طرف أول :(3 أشخاص) ، وطرف ثان :(أحد الأشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة لقيام أحد أفراد الطرف الأول بإلقاء القمامة أمام منزل الطرف الثانى تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب وقيام أحدهم بالتلويح بسلاح أبيض .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (السلاح الأبيض"المستخدم فى الواقعة")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .