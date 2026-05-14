اللص الطائر بالإسكندرية.. اعترافات مسجل خطر حاول سرقة أحذية محرم بك

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال محاولته الهرب من شرفة إحدى الشقق السكنية بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لقسم شرطة محرم بك من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتمكنه والأهالى من ضبط أحد الأشخاص حال محاولته الهرب من شرفة إحدى الشقق السكنية المتواجدة بالعقار المواجه لمحل عمله.

وبمواجهة مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز) إعترف أنه حال شروعه فى سرقة بعض الأحذية من أمام إحدى الشقق السكنية إستشعر به سكان العقار فقام بالصعود لسطح العقار ومحاولة الهرب على النحو المشار إليه .