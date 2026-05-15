مزايا وعيوب تطبيق نظام المجمعات في امتحانات الثانوية العامة 2026

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن فكرة عقد امتحانات الثانوية العامة 2026 بـ نظام المجمعات ، بحيث تعقد في مجمعات مدارس داخل كل إدارة تعليمية، لتكون اللجان الامتحانية متجاورة مع بعضها البعض بدلا من كونها متباعدة لإحكام السيطرة عليها ، فكرة جديدة مزاياها كالتالي :

تعتبر فكرة جيدة بديلة عن مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات، والذي كانت تشوبه الكثير من المخاطر.

إحكام الرقابة على اللجان، والتي يتم عقدها في نطاق جغرافي محدد وضيق.

معرفة المراقبين والملاحظين وغيرهم من المتصلين بالعملية الامتحانية أماكن اللجان والوصول إليها بسهولة، وخاصة مع تشابه أسماء المدارس التي كان يتم توزيع المعلمين عليها في الامتحانات، مما قد يتسبب في تأخر وصولهم إليها.

إمكانية إقامة وحدة طبية مركزية واحدة للتجمع، مما ييسّر التعامل مع أي حالات طارئة.

زيادة إجراءات التأمين والتفتيش للطلاب، مما قد يقلل من حالات الغش الإلكتروني.

تحقيق العدالة بين جميع الطلاب داخل الإدارة التعليمية من حيث بداية ونهاية الامتحانات

سهولة تدوير الملاحظين والمراقبين في اللجان المختلفة داخل التجمع.

يتيح ذلك وصول الأسئلة إلى جميع اللجان في نفس الوقت دون تأخير، والتغلب على مشكلة تأخر وصولها إلى بعض اللجان حال تباعدها نتيجة حدوث أي ظرف مثل الازدحام المروري.

سهولة تأمين عمليات نقل الأسئلة إلى التجمعات من خلال تحديد خطوط سير لها وتأمينها.

إمكانية تركيب أجهزة وكاميرات مراقبة حديثة في تلك التجمعات.

توفير الوقت والجهد عند تجميع كراسات الإجابة عقب الامتحانات، تمهيدا لنقلها إلى الكنترولات المركزية.

القضاء على اللجان التي كان يحدث بها غش جماعي، من خلال نقلها إلى أماكن أخرى.

سهولة التعامل والوصول إلى أي طالب في حالة استخدامه أساليب غش إلكتروني في محيط التجمع.

إمكانية وضع خطط أمنية لتأمين اللجان بأعداد كافية من رجال الأمن، بدلا من تفرقهم في لجان متباعدة.

كما حذر الدكتور تامر شوقي من مجموعة من المحاذير لهذه الفكرة مؤكداً أنه لابد من وضعها في الاعتبار، منها:

تكدس الطلاب حال وجود أعداد كبيرة في التجمع الواحد مع إجراءات التفتيش، مما قد يتسبب في تأخر وصولهم إلى اللجان وبدء الامتحان.

وقوع أي حدث طارئ في محيط التجمع، مثل انقطاع الكهرباء أو أي طارئ أمني، قد تكون له تأثيرات سلبية مضاعفة.

احتمال حدوث اختناقات مرورية في الطرق المؤدية إلى مقار التجمعات وبالتالي تأخر وصول الطلاب إلى اللجان، مما يتطلب إجراءات استباقية لمنع حدوثها.

وقال الدكتور تامر شوقي : في كل الأحوال تمثل فكرة عقد امتحانات الثانوية العامة في تجمعات خطوة مهمة في تنظيم الامتحانات، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والعدالة والرقابة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه التجربة يتوقف على حسن التخطيط والتنفيذ، والاستعداد الجيد للتعامل مع أي تحديات أو طوارئ ناتجة عن طبيعة هذه التجمعات

تطبيق نظام المجمعات لأول مرة

وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ساعات ، أن تنظيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، سيقوم على نظام مجمعات سير امتحانات ، والتى ستضم عددا من لجان الامتحانات بداخلها بما يحقق مزيدًا من الانضباط والتنظيم.

وأشار إلى أن نظام مجمعات سير الامتحانات يسهم في تقليل عدد اللجان، بما يسهم على إحكام السيطرة والمتابعة الدقيقة داخل اللجان الامتحانية.

وأشار إلى أن عدد المجمعات الامتحانية يبلغ 613 مجمعا يضم 2032 لجنة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، مقارنة بـ2150 لجنة خلال العام الماضي.