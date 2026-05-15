ميناء دمياط.. جسر لوجستي يربط أوروبا بالخليج العربي عبر خط "الرورو"

يواصل ميناء دمياط ترسيخ موقعه كمحور لوجستي محوري على مسارات التجارة الإقليمية، مع تنامي الاعتماد على خط “الرورو” الملاحي الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي، والذي يمثل أحد المسارات الفعالة لنقل البضائع من وإلى الدول الأوروبية وإطلاق خدمة الترانزيت غير المباشر إلى دول الخليج عبر ميناء دمياط .

42 شاحنة محملة ببضائع متنوعة

في هذا الإطار استقبل الميناء مؤخرًا عدد (42) شاحنة محملة ببضائع متنوعة بإجمالي وزن يُقدَّر بنحو (720) طنًا، وذلك ضمن الشحنات المتجهة كترانزيت غير مباشر إلى أسواق الخليج والتي شملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و الكويت و عمان وقطر و البحرين ، حيث تم التعامل معها وفق منظومة تشغيل متطورة تضمن سرعة التداول و الإجراءات، تمهيدًا لاستكمال مسارها عبر ميناء سفاجا.



ويعكس هذا الأداء المتواصل تصاعد وتيرة تشغيل الخدمة، حيث بلغ إجمالي ما استقبله الميناء منذ بدء تشغيل خدمة الترانزيت غير المباشر عبر خط “الرورو” نحو (133) شاحنة بحمولة إجمالية تُقدَّر بنحو (2450) طنًا من البضائع المتنوعة المتجهة إلى دول الخليج، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في هذا المسار اللوجستي وقدرته على استيعاب حركة التجارة العابرة بكفاءة عالية.



وقد جرت أعمال التفريغ والتداول وإنهاء الإجراءات التشغيلية والجمركية وفق أعلى معايير الأداء، في ظل تنسيق مؤسسي متكامل بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة بان مارين – المشغل للخط – والادارة العامة للترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك دمياط، مدعومًا بمنظومة رقمية حديثة تسهم في تسريع الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي.



ويأتي ذلك في ضوء ما يوفره خط “الرورو” من مزايا تنافسية تشمل سرعة النقل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب التيسيرات المطبقة على شحنات الترانزيت غير المباشر، بما يدعم جاذبية الميناء كمحطة رئيسية لإعادة توجيه البضائع إلى الأسواق الخليجية.



ويؤكد هذا النمو المتسارع في حجم الشحنات نجاح ميناء دمياط في تعظيم الاستفادة من إمكاناته التشغيلية وموقعه الاستراتيجي، وترسيخ دوره كممر لوجستي آمن وفعال يربط بين أوروبا ودول الخليج، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز حركة الترانزيت وفتح آفاق جديدة أمام التجارة الدولية.