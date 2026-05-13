ميناء دمياط: استقبال ومغادرة 19 سفينة وتداول 27 أخرى على الأرصفة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادرت 13 سفينة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الميناء والجاري إنهاء عمليات الشحن والتفريغ لها إلى 27 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء، فى بيان اليوم "الأربعاء"، أن حركة التداول شهدت نشاطاً مكثفاً؛ حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9893 طنا تشمل : 3649 طن يوريا و 5444 طن علف بنجر و 800 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41637 طنا تشمل: 5891 طن قمح و18400 طن ذرة و6500 طن سلاج و2000 طن كسب عباد و1285 طن خشب زان و1960 طن زيت طعام و2187 طن خردة و3414 طن حديد .

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 602 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 113 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5957 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 180270 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 53534 طنًا ،كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1198 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5982 حركة.