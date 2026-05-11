بأكبر حمولة بضائع صب في تاريخه.. ميناء دمياط يستقبل السفينة العملاقة YANG FAN

ي إنجاز تشغيلي جديد يعكس ما يشهده ميناء دمياط من تطور متواصل في قدراته التشغيلية؛ استقبل الميناء سفينة الصب العملاقة "YANG FAN" التي ترفع علم بنما قادمة من سنغافورة، وعلى متنها شحنة من خام السلاج الصب الوارد من الصين، بإجمالي حمولة بلغت نحو 144.780 طنًا؛ لتُسجل بذلك “أكبر حمولة بضائع صب يتم استقبالها بميناء دمياط منذ إنشائه”.

وتُعد السفينة "YANG FAN" من السفن العملاقة في مجال نقل بضائع الصب، حيث يبلغ طولها 289 مترًا، وعرضها 45 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 16 مترًا، وهو ما يعكس كفاءة البنية التحتية وجاهزية الممر الملاحي والأرصفة البحرية بميناء دمياط، وقدرتهم على استقبال السفن ذات الغواطس العميقة، وفق أعلى المعايير الملاحية العالمية بأمان تام.

شهادة جديدة على نجاح خطط التطوير

من جهته، أكد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن استقبال السفينة بهذه الحمولة القياسية؛ يمثل شهادة جديدة على نجاح خطط التطوير الشامل التي شهدها الميناء خلال السنوات الماضية، سواء من خلال تعميق الممر الملاحي، أو زيادة أعماق الأرصفة، وتحديث منظومة الخدمات البحرية، ورفع كفاءة التشغيل والتداول.

وأشاد رئيس الهيئة، بالدور الاحترافي الذي قام به مرشدو الهيئة وأطقم الوحدات والخدمات البحرية وعمال الرباط، الذين أظهروا مستوى متميزًا من الكفاءة والخبرة في تنفيذ أعمال الإرشاد والقطر والتأمين والتراكي والرباط؛ بما أسهم في إتمام دخول السفينة ورباطها بأمان تام، وفي زمن قياسي، رغم الحمولة الضخمة والغاطس الكبير للسفينة.

وأوضح أن أعمال تفريغ الشحنة سيتم تنفيذها باستخدام أحدث المعدات التابعة لشركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة، بالتنسيق التام مع هيئة الميناء وكل الجهات ذات الصلة؛ بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء والكفاءة التشغيلية في أعمال التداول والتفريغ.

ويأتي هذا الإنجاز، كثمرة لخطة وزارة النقل التي أرسى دعائمها الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل؛ لتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، بما يدعم جهود الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

ويؤكد استقبال السفينة "YANG FAN" بحمولتها غير المسبوقة؛ استمرار ميناء دمياط في ترسيخ مكانته كمركز محوري لتداول بضائع الصب والبضائع العامة، مستندًا إلى بنية تحتية متطورة ومنظومة تشغيل حديثة وكوادر بشرية مؤهلة قادرة على تحقيق أعلى معدلات الأداء والكفاءة التشغيلية.