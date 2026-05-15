الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الجمعة

الدولار
الدولار

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تذبذب محدود خلال تعاملات الأسبوع  الجاري.

وعن أسعار الدولار اليوم الجمعة فاستقرت بالتزامن مع الاجازة الاسبوعيه للبنوك.

تحركات الدولار في اسبوع

سجل سعر صرف الدولار أول تعاملات الاحد الماضي نحو 52.72 جنيه، ثم ارتفع خلال تعاملات نفس اليوم مسجلا 52.84 جنيه، ثم انخفض  يوم الاثنين مسجلا 52.71 ، ويوم الثلاثاء ارتفع إلى 52.91 جنيه، وزاد قرش واحد يوم الأربعاء مسجلا 52.92، وانخفض الخميس عند مستوى الـ 52.87 جنيه.  

أسعار الدولار اليوم 

وقدم بنك الشركة المصرفية أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 15-5-2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.86 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الآن 

سعر الدولار في ميد بنك  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 52.83 جنيه للشراء و52.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في كريدي أجريكول  52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في المصرف العربي  52.81 جنيه للشراء و52.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي  52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع.

