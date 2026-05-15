الرئيس الصيني: يتعين على بكين وواشنطن تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة، تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة ترامب والحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق بصعوبة.

وشدد بينج على ان زيارة ترامب إلى الصين ستساهم في تنمية التفاهم المتبادل وتعميق الثقة المتبادلة وتعزيز رفاهية شعبي البلدين.

ومنذ قليل؛ ‏وصل موكب الرئيس الأمريكي للمطار لمغادرة بكين بعد زيارة ليومين بعد زيارة وصفها بالرائعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن إدارته نجحت في حل العديد من الأزمات المرتبطة بإيران، معتبرًا أن تلك الملفات “لم يكن بمقدور الآخرين حلّها”، وذلك خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينج في العاصمة بكين.

وقال ترامب إن هناك “تقاربًا كبيرًا” بشأن كيفية إنهاء الأزمة مع طهران، مشددًا على أن الولايات المتحدة لا تريد لإيران امتلاك سلاح نووي، كما شدد على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية.

ووصف الرئيس الأمريكي زيارته إلى الصين بأنها “رائعة”، مؤكدًا أن الجانبين توصلا إلى اتفاقيات تجارية وصفها بالمفيدة للطرفين.



وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الصينية إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار مع إيران في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن حل الأزمة سيصب في مصلحة الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة، إلى جانب الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والطاقة.

وشددت بكين على أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة، داعية إلى استمرار جهود التهدئة وإعادة فتح الممرات الملاحية سريعًا.