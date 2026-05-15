وزير الري يستعرض مستجدات إحلال وتجديد قنطرة "بحر مويس" بالقليوبية بنسبة تنفيذ 28%

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض موقف تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بمحافظة القليوبية، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع ٢٨% حتى تاريخه.

وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التكريك والتسوية للجسور بالمجرى لمسافة ١ كم خلف القنطرة القديمة، كما تم الانتهاء من أعمال تدبيش الجسور بين القنطرة القديمة والجديدة ومنطقة تحويلة المياه بالبر الأيمن، وقد تم الانتهاء من أعمال تنفيذ الحائط الخرساني بالبر الأيمن، كما تم البدء في تنفيذ أعمال الحائط الخرساني بالبر الأيسر تمهيدًا لتنفيذ حفرة الإنشاء، كما تتم أعمال الصيانة الخاصة بالقنطرة القديمة لضمان تمرير التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة تنفيذ المشروع.

وقد وجه الدكتور سويلم بمراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، ومتابعة أعمال الرقابة على الجودة، وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ.

كما وجه سيادته بالحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة، والتعاون مع وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة التي مر على إنشائها نحو ١٥٠ عامًا.

وصرح الدكتور سويلم أن تأهيل المنشآت المائية يعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه بالاعتماد على التصرفات بدلاً من المناسيب، ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.