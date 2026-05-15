قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026 على صفيح ساخن.. أزمة إيران تهدد المجموعة السابعة
مزايا وعيوب تطبيق نظام المجمعات في امتحانات الثانوية العامة 2026
أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026
8 نجوم سوبر.. غيابات الزمالك بـ إياب اتحاد العاصمة| أسماء مفاجآة
نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة
الأعلى للأمناء : إجراءات التعليم ستضمن تكافؤ الفرص في الامتحانات
تصنيع لقاح السرطان .. تفاصيل زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ روسيا
تعاون مصري روسي مرتقب لتوطين تقنيات العلاج البروتوني والطب النووي
امتحانات الثانوية العامة 2026.. تجميع اللجان لتقليل الغش وتعزيز التأمين
ميناء دمياط.. جسر لوجستي يربط أوروبا بالخليج العربي عبر خط "الرورو"
صالح جمعة ليس الأول.. نجوم رفعوا شعار "مش هشجع الأهلي ولا الزمالك"
وزير الخارجية الأمريكي: لن نعقد صفقة سيئة مع إيران تحت أي ظرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التأمين الصحي الشامل ينقذ طفلة مصابة بمرض نادر ويوفر علاجًا منقذًا للحياة

لهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
لهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
عبدالصمد ماهر

في إطار توجيهات الدولة بتعزيز منظومة الرعاية الصحية الشاملة، واستمرارًا لجهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة وفقًا لأعلى المعايير، أعلنت الهيئة نجاحها في التدخل العاجل لإنقاذ حياة الطفلة "ن. أ." من محافظة الأقصر، والبالغة من العمر عامين، والتي تعاني من مرض وراثي نادر يُعرف بـ Hereditary Tyrosinemia Type 1.

ويُعد هذا المرض من اضطرابات التمثيل الغذائي الخطيرة التي تؤثر على قدرة الجسم على تكسير بعض الأحماض الأمينية، ما يؤدي إلى تراكم مواد سامة، خاصة في الكبد، وقد يتسبب في فشل كبدي حاد ومضاعفات تهدد الحياة حال عدم التدخل العلاجي في الوقت المناسب.

وقد استقبلت منظومة التأمين الصحي الشامل الحالة في مرحلة حرجة، حيث كانت الطفلة تعاني من تضخم في الكبد والطحال، واضطرابات في التجلط مصحوبة بنزيف، فضلًا عن تدهور مستوى الوعي، وتم حجزها بالعناية المركزة، مع تشخيص اعتلال دماغي كبدي.

وأكدت الهيئة أنه فور عرض الحالة، تم اتخاذ إجراءات فورية شملت مراجعة دقيقة لكافة التقارير الطبية، وعرض الحالة على استشاري أمراض وراثية وعضو لجنة الخبراء بالمجلس الاستشاري، حيث جرى التأكيد على ضرورة التدخل العلاجي الفوري باعتباره إجراءً منقذًا للحياة.

 صرف عقار Nitisinone (NTBC)

وبناءً على التقييم الطبي، أصدرت الهيئة قرارًا عاجلًا بالموافقة على صرف عقار Nitisinone (NTBC)، وهو العلاج الأساسي المعتمد عالميًا لهذه الحالة، حيث يعمل على الحد من تكوّن المواد السامة داخل الجسم، بما يسهم في حماية الكبد وتحسين الحالة الصحية للمريضة. كما تمت الموافقة على صرف العلاج لمدة شهر بصفة استثنائية، مع التنسيق لاستكمال خطة العلاج من خلال صندوق الأمراض الوراثية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت الهيئة أن التعامل مع هذه الحالة يعكس جاهزية منظومة التأمين الصحي الشامل للتعامل مع الحالات الحرجة والنادرة بكفاءة وسرعة، بما يضمن إنقاذ حياة المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم دون تأخير، مشيرةً إلى أنها تضع على رأس أولوياتها تحقيق العدالة الصحية، وضمان إتاحة الخدمات الطبية المتقدمة لكافة المنتفعين، مع الاستمرار في تطوير آليات الاستجابة السريعة للحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رحاب علي، مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، أن «التعامل مع الحالة تم من خلال تنسيق كامل بين الفرق الطبية والإدارية، بما يعكس كفاءة التشغيل داخل المنظومة على مستوى المحافظات»، مؤكدةً أن «فرع الأقصر يولي اهتمامًا خاصًا بالحالات الحرجة، ويعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المرضى على العلاج المناسب في التوقيت المناسب».

وتؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل استمرارها في تقديم الدعم الكامل للحالات الحرجة والنادرة، انطلاقًا من دورها في تحقيق العدالة الصحية، وضمان حصول جميع المواطنين على خدمات طبية عالية الجودة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

التأمين الصحي الشامل مرض وراثي المنظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اعتلال دماغي كبدي الكبد تضخم في الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

البيض البودرة

منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الفنانة فرح يوسف

وفاة والدة فرح يوسف

مشغولات ذهبية

رغم انخفاضه.. سعر الذهب عيار 24 فوق مستوى الـ 8 آلاف

حالة الطقس

بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية

ترشيحاتنا

أسعار السلع التموينية

الدقيق بـ 18 جنيها.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2026

مدير محطة وقود

الداخلية تضبط مدير محطة وقود لاتهامه بالتلاعب وتحصيل مبالغ إضافية

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بالصور

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

BYD‏
BYD‏
BYD‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد