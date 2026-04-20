قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. هبوط وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي الممتاز
أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة عن تكاليف الزواج
واحدة ترفع العلم الإيراني .. 16 سفينة تعبر مضيق هرمز
خارق لنزلات البرد والحلق والرئتين .. زيت منسي يعالج كل أمراض التنفس
أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر
مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

48 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تفاصيل الاستعدادات النهائية والمكثفة لدخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل (المرحلة الثانية)، مؤكداً أن الدولة تضخ استثمارات غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي في صعيد مصر.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن تكلفة التجهيزات والبنية التحتية للمنظومة في محافظة المنيا بلغت 48 مليار جنيه، شملت إنشاء منشآت طبية جديدة ورفع كفاءة المنشآت القائمة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية ونظم المعلومات. وأشار إلى أن الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة هو إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المنشآت على استيعاب الطلب المتزايد مع تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وكشف السبكي أن الهيئة تستهدف تسجيل 6.5 مليون نسمة من مواطني المنيا لدمجهم تحت مظلة المنظومة، حيث يجري حالياً تنفيذ حملات توعية ميدانية ومجتمعية لتسجيل المنتفعين وضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع الفئات بشكل تدريجي ومنظم.

إجمالي 26 مستشفى و290 منشأة رعاية أولية

واستعرض رئيس الهيئة تفاصيل الشبكة المتكاملة للمنشآت الصحية بالمنيا، موضحاً أنها تضم إجمالي 26 مستشفى و290 منشأة رعاية أولية (مقسمة إلى 95 مركز طب أسرة و195 وحدة). وأكد أنه سيتم البدء كمرحلة أولى بـ 10 مستشفيات و113 منشأة رعاية أولية، مع التركيز على تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية كنقطة الاتصال الأولى للمواطن، مما يساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد والاستغلال الأمثل للمستشفيات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تعتمد نموذجاً تشغيلياً مرناً يتناسب مع طبيعة محافظة المنيا وكثافتها السكانية المرتفعة الموزعة على 9 مراكز. وتعتمد هذه الاستراتيجية على: "التوسع في إنشاء وتفعيل وحدات ومراكز طب الأسرة لزيادة نقاط تقديم الخدمة، تطبيق نظام الإحالة المنظم بين مستويات الرعاية المختلفة، الاعتماد على الحلول الرقمية والملفات الطبية الإلكترونية، وتنظيم الحجز المسبق لمنع أي تكدس، رفع كفاءة التشغيل من خلال إدارة الموارد البشرية وتحسين الطاقة الاستيعابية."

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على أن الهيئة استفادت بشكل كبير من خبرات تطبيق المرحلة الأولى، حيث تم إعداد "دليل عمل" حديث يشمل كافة الإجراءات التنفيذية لتعزيز التميز التشغيلي. وأشار إلى أن الاستعدادات تشمل ضمان جاهزية المنشآت تماماً قبل التشغيل الفعلي لضمان كفاءة وفاعلية وجودة الخدمة، وتدريب الكوادر البشرية، وتبسيط الإجراءات لتقليل زمن الحصول على الخدمة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي مؤكداً أنه من المستهدف إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا وذلك فور الانتهاء من كافة أعمال التجهيز والتأكد من الجاهزية التشغيلية الكاملة لتقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة تليق بالمواطن المصري.

منظومة التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية البنية التحتية المرحلة الأولى الملفات الإلكترونية مشروع التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

هانى شاكر

حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

ترشيحاتنا

أحمد حسن

تفاوض سيراميكا كيلوباترا مع الأهلي لهذا السبب ..أحمد حسن يكشف

كريستال بالاس

كريستال بالاس يتعادل سلبيا مع وست هام في الدوري الإنجليزي

الزمالك

سيف زاهر يكشف عن مفاجأة لجماهير الزمالك

بالصور

أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد