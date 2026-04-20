48 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تفاصيل الاستعدادات النهائية والمكثفة لدخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل (المرحلة الثانية)، مؤكداً أن الدولة تضخ استثمارات غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي في صعيد مصر.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن تكلفة التجهيزات والبنية التحتية للمنظومة في محافظة المنيا بلغت 48 مليار جنيه، شملت إنشاء منشآت طبية جديدة ورفع كفاءة المنشآت القائمة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية ونظم المعلومات. وأشار إلى أن الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة هو إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المنشآت على استيعاب الطلب المتزايد مع تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وكشف السبكي أن الهيئة تستهدف تسجيل 6.5 مليون نسمة من مواطني المنيا لدمجهم تحت مظلة المنظومة، حيث يجري حالياً تنفيذ حملات توعية ميدانية ومجتمعية لتسجيل المنتفعين وضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع الفئات بشكل تدريجي ومنظم.

إجمالي 26 مستشفى و290 منشأة رعاية أولية

واستعرض رئيس الهيئة تفاصيل الشبكة المتكاملة للمنشآت الصحية بالمنيا، موضحاً أنها تضم إجمالي 26 مستشفى و290 منشأة رعاية أولية (مقسمة إلى 95 مركز طب أسرة و195 وحدة). وأكد أنه سيتم البدء كمرحلة أولى بـ 10 مستشفيات و113 منشأة رعاية أولية، مع التركيز على تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية كنقطة الاتصال الأولى للمواطن، مما يساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد والاستغلال الأمثل للمستشفيات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تعتمد نموذجاً تشغيلياً مرناً يتناسب مع طبيعة محافظة المنيا وكثافتها السكانية المرتفعة الموزعة على 9 مراكز. وتعتمد هذه الاستراتيجية على: "التوسع في إنشاء وتفعيل وحدات ومراكز طب الأسرة لزيادة نقاط تقديم الخدمة، تطبيق نظام الإحالة المنظم بين مستويات الرعاية المختلفة، الاعتماد على الحلول الرقمية والملفات الطبية الإلكترونية، وتنظيم الحجز المسبق لمنع أي تكدس، رفع كفاءة التشغيل من خلال إدارة الموارد البشرية وتحسين الطاقة الاستيعابية."

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على أن الهيئة استفادت بشكل كبير من خبرات تطبيق المرحلة الأولى، حيث تم إعداد "دليل عمل" حديث يشمل كافة الإجراءات التنفيذية لتعزيز التميز التشغيلي. وأشار إلى أن الاستعدادات تشمل ضمان جاهزية المنشآت تماماً قبل التشغيل الفعلي لضمان كفاءة وفاعلية وجودة الخدمة، وتدريب الكوادر البشرية، وتبسيط الإجراءات لتقليل زمن الحصول على الخدمة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي مؤكداً أنه من المستهدف إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا وذلك فور الانتهاء من كافة أعمال التجهيز والتأكد من الجاهزية التشغيلية الكاملة لتقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة تليق بالمواطن المصري.