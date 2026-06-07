غزة تحت النار.. 10 شهداء خلال يوم وقصف يستهدف منازل وخيام نازحين بالقطاع

تواصلت عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ241، وسط تصاعد الخروقات الميدانية التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في عدة مناطق من القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن حصيلة الضحايا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفعت إلى 10 شهداء، إلى جانب عدد من المصابين، نتيجة غارات وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة.

وشهدت مدينة غزة، مساء السبت، أعنف الهجمات بعدما قصفت طائرات إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مدرسة ذكور الرمال غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 15 آخرين. كما توفي أحد المصابين لاحقاً متأثراً بجراحه التي أصيب بها في القصف.

وفي حادث منفصل، استشهد الفلسطيني مهران رزق فلفل (37 عاماً) إثر إصابته برصاص قناصة إسرائيليين بالقرب من مفترق دولة على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وخلال ساعات الليل، استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً لعائلة أبو عشيبة في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره بالكامل، فيما تضرر منزل مجاور يعود لعائلة البشيتي بأضرار جسيمة.

كما تعرض منزل لعائلة زعرب غرب مدينة خان يونس لقصف عنيف خلّف دماراً واسعاً في المنطقة، وألحق أضراراً كبيرة بالمنازل والخيام المحيطة، في منطقة تضم أعداداً كبيرة من النازحين الذين لجؤوا إليها هرباً من العمليات العسكرية.

وفي أحدث الإحصائيات، أعلنت الجهات الصحية في غزة وصول خمسة شهداء و49 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر نحو 951 شهيداً و2984 مصاباً، إضافة إلى انتشال 782 جثماناً من مناطق مختلفة.

أما إجمالي حصيلة الحرب منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 72,961 شهيداً و173,092 مصاباً، بحسب الإحصاءات الصادرة عن الجهات الصحية في القطاع.