مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف عن المحافظات التالية في التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار السيد الرئيس للشئون الصحية ، إن مشروع التأمين الصحي الشامل حلم مصري بدأ يؤتي ثماره في المحافظات التي تم التطبيق فيها ، لافتاً إلي أن هذا المشروع بعد تعميمه في كافة المحافظات سوف يعود بالايجاب علي المواطن وسيشعر بأثاره الطيبة كافة المواطنين .

وأضاف تاج الدين ، في تصريحات خاصة لموقع « صدي البلد الإخباري » ، إن الدولة تضه صحة المواطن علي رأس اولويتها ، وهذا ما برهنت عليه الإجراءات التي قامت بها الدولة من خلال المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي تعد من اعظم المبادرات علي مستوي البناء في صحة الإنسان من ناحية وإنشاء الخريطة الصحية التي تكشف عن الحالة الصحية لكل منطقة علي حدي بما يساعد متخذ القرار علي رسم الرؤية الصحية ووضع السياسات السليمة بشكل علمي .

محافظات ستدخل التأمين الصحي الشامل قريباً

وأوضح مستشار الرئيس للشئون الصحية ، إن الشق الثاني الذي يبرهن علي إهتمام الدولة المصرية ، بصحة الإنسان ، مشروع التأمين الصحي الشامل الذي إنطلق بمحافظات « بورسعيد - الإسماعيلية - السوييس - جنوب سيناء - أسوان » وقريباً محافظة المنيا التي تعد من المحافظات ذات الكثافة الكبيرة ، مضيفاً إنه من المقرر أن تنضم محافظات مليونية أخري ضمن المنظومة وهما محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية .