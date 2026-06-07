قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: مواجهة البرازيل كشفت أخطاء المنتخب.. ولا مجال للتعويض أمام بلجيكا
النيابة العامة تتحفظ على ممتلكات صبري نخنوخ في اتهامه بغسل الأموال
رئيس الوزراء يتفقد مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة
استعدادًا لكأس العالم.. مواجهات قوية اليوم الأحد 7 يونيو 2026 والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتفقد مصنع مكونات وأنظمة السكة الحديد بالإسكندرية
وزير الاستثمار: تطوير قطاع التأمين يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية
مدبولي يتفقد مركز تحكم غرب بالإسكندرية ويؤكد تطوير الشبكة القومية للكهرباء
الصين ترسل أسطولاً بحرياً إلى شرق تايوان بعد محادثات ترسيم الحدود بين اليابان والفلبين
الأزهر: التواصل الفعال مع الأبناء يساعدهم في اتخاذ خيارات صحيحة في حياتهم
شوبير: مباراة البرازيل منحت منتخب مصر الثقة وحققت مكاسب فنية عديدة
استثمارات تتجاوز 402 مليار جنيه منذ 2014.. مدبولي: الإسكندرية تشهد طفرة تنموية كبرى
التضامن: المنظومة المالية الاستراتيجية تقدم كافة أوجه الدعم للتمكين الاقتصادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر يرمي علبة سجائر خاصة بطالب أثناء جولته على امتحانات الثانوية بمصر الجديدة

وكيل الأزهر يرمي علبة سجائر خاصة بطالب أثناء جولته على امتحانات الثانوية بمصر الجديدة
وكيل الأزهر يرمي علبة سجائر خاصة بطالب أثناء جولته على امتحانات الثانوية بمصر الجديدة
إيمان طلعت

عبر الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، عن استيائه من وجود علبة سجائر خاصة بأحد الطلاب في امتحانات الثانوية الأزهرية، لاحظها أثناء مروره على لجان امتحانات اليوم في معهد بمصر الجديدة.

وكيل الأزهر يرمي علبة سجائر خاصة بطالب 

ورصد وكيل الأزهر، علبة السجائر بعد دخوله معهد مصر الجديدة بجوار الهواتف المحمولة التي تم جمعها من الطلاب قبل دخول اللجان وأمره بإلقائها في الشارع.

وشهدت إحدى لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي اليوم بمنطقة مصر الجديدة واقعة مؤسفة، حيث تم ضبط طالب أثناء محاولته تهريب هاتف محمول داخل اللجنة لاستخدامه في أعمال الغش، وتم أخذ الهاتف منه إدخاله اللجنة لأداء الامتحان.

وتتواصل صباح اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يؤدي 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، امتحانات مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط استعدادات مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية الأزهرية داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

ومن المقرّر أن تستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، فيما تبدأ امتحانات القسم الأدبي يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026 بمادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026.

الاستعداد لامتحانات الثانوية الأزهرية

وقال أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في فيديو خاص لصدى البلد، إنه تم الاستعداد جيدا لامتحانات الثانوية الأزهرية من الناحية الفنية والإدارية وكل ما يتعلق بالعملية الامتحانية.

وتابع: كما تم تأمين مراكز الأسئلة على مستوى الجمهورية، ونتابع لحظة بلحظة العملية الامتحانية، مشددا على الطلاب والطالبات بالإلتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بالامتحانات ولا نضع أنفسنا في موضع ريبة أو شك.

وبلغ إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما بلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، فيما بلغ عدد اللجان الرئيسة على مستوى الجمهورية 581 لجنة، تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، بمشاركة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة في أعمال الملاحظة داخل اللجان، بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وكيل الأزهر وكيل الأزهر يرمي علبة سجائر خاصة بطالب امتحانات الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

تحذير مهم لأصحاب الشقق المغلقة بشأن عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء

محمود الخطيب

ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

حلقة حمزة العيلي

الليلة.. حمزة العيلي يفتح قلبه مع عمرو الليثي في واحد من الناس

حلقة راغب علامة

راغب علامة: فضلت الفن عن القضاء وهذا سر خلافي مع سيمون أسمر

إليسا

إليسا تحيي حفلا غنائيا في مدينة نصر.. 25 يونيو

بالصور

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فستان غير تقليدي .. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فستان مجسم.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

لوك لافت.. ريم مصطفى تستعرض جمالها

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد