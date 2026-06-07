قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لا مساس بالعيش».. أيمن محسب: الخبز خارج أي إصلاحات أو تعديلات مرتقبة للدعم
كوريا الشمالية تتمسك بالنووي وتوسع ترسانتها قبيل زيارة شي جين بينج
50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور
معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى غزة
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين من إثيوبيا لعام 2026–2027
ميسي على أعتاب رقم تاريخي جديد في كأس العالم 2026
شاومينج ينشر إجابات امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة كاملا بعد نصف ساعة من توزيعه باللجان
ذروتها الثلاثاء والأربعاء| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
مخبي تليفون.. ضبط طالب يحاول الغش بامتحانات الثانوية الأزهرية بمصر الجديدة| فيديو وصور
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخين من لبنان.. وحزب الله يتبنى هجوما بمسيرتين
مصطفى زيكو ينضم لقائمة هدافي مصر أمام البرازيل
استشهاد صياد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جولة تفقدية لوكيل الأزهر في أول أيام امتحانات الأدبي بالشهادة الثانوية بمعهد مصر الجديدة

جولة تفقدية لوكيل الأزهر في أول أيام امتحانات القسم الأدبي بالشهادة الثانوية بمعهد مصر الجديدة
جولة تفقدية لوكيل الأزهر في أول أيام امتحانات القسم الأدبي بالشهادة الثانوية بمعهد مصر الجديدة
إيمان طلعت

أجرى الدكتور أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، جولة تفقدية بمعهد مصر الجديدة النموذجي، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي في أول أيام الامتحانات.

 

وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية 

واطمأن وكيل الأزهر خلال الجولة على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة من قيادات الأزهر الشريف لسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمختلف المعاهد على مستوى الجمهورية.

وانطلقت صباح أمس، السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وفي إطار المتابعة الميدانية، تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع فتيات مدينة نصر النموذجي ومعهد حلمية الزيتون (بنين)، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وخلال جولته، حرص الشيخ أيمن عبد الغني على الحديث مع الطلاب والطالبات وتقديم الدعم المعنوي لهم، مؤكدًا أهمية الاجتهاد والصبر والالتزام بالتعليمات، وبذل أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق التفوق والنجاح، مشيرًا إلى أن الأزهر يثق في أبنائه ويحرص على تهيئة الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

كما وجّه الشيخ أيمن عبد الغني بتوفير المياه الباردة داخل اللجان، والتأكد من كفاءة المراوح ووسائل التهوية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء من الراحة والطمأنينة. 

جولة تفقدية لوكيل الأزهر في أول أيام امتحانات القسم الأدبي وكيل الأزهر امتحانات الثانوية الأزهرية وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة: 6 محافظات ضمن التأمين الصحي الشامل.. والعلاج مجاني بالكامل

الزمالك

الزمالك يكشف عن حقيقة جمع 5 ملايين دولار لحل أزمات القيد والتسويات

المحامية صاحبة الواقعة

الاستشارة أونلاين بـ1500جنيه.. قصة طبيبة الأثرياء المزيفة في الشيخ زايد

تحذير مهم لأصحاب الشقق المغلقة بشأن عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء

ممدوح عباس

ممدوح عباس يتعهد بدعم الزمالك بـ2.5 مليون دولار

محمود الخطيب

ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

ترشيحاتنا

اجتماع وزير الري

وزير الري يتابع تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية

كنيسة العذراء بالعباسية الشرقية

بحضور الأنبا أثناسيوس.. كنيسة العذراء بالعباسية الشرقية تحتفل بمرور 60 عامًا على تأسيسها

عداد الكهرباء

هذه الفئات ممنوعة من تحويل العداد الكودى لشرائح

بالصور

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فستان غير تقليدي .. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فستان مجسم.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

لوك لافت.. ريم مصطفى تستعرض جمالها

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد