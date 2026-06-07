جولة تفقدية لوكيل الأزهر في أول أيام امتحانات الأدبي بالشهادة الثانوية بمعهد مصر الجديدة

أجرى الدكتور أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر ، جولة تفقدية بمعهد مصر الجديدة النموذجي، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي في أول أيام الامتحانات.

وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية

واطمأن وكيل الأزهر خلال الجولة على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة من قيادات الأزهر الشريف لسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمختلف المعاهد على مستوى الجمهورية.

وانطلقت صباح أمس، السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وفي إطار المتابعة الميدانية، تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع فتيات مدينة نصر النموذجي ومعهد حلمية الزيتون (بنين)، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وخلال جولته، حرص الشيخ أيمن عبد الغني على الحديث مع الطلاب والطالبات وتقديم الدعم المعنوي لهم، مؤكدًا أهمية الاجتهاد والصبر والالتزام بالتعليمات، وبذل أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق التفوق والنجاح، مشيرًا إلى أن الأزهر يثق في أبنائه ويحرص على تهيئة الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

كما وجّه الشيخ أيمن عبد الغني بتوفير المياه الباردة داخل اللجان، والتأكد من كفاءة المراوح ووسائل التهوية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء من الراحة والطمأنينة.