طلاب الثانوية الأزهرية بمصر الجديدة يراجعون القرآن قبل الامتحان

توافد منذ قليل طلاب الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي، على لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في معهد حلمية الزيتون النموذجي الأزهري.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وكثف الطلاب مراجعات القرآن الكريم استعدادا لدخول الامتحان في اللجنة الصباحية اليوم والذي يستهل فيه طلاب القسم الأدبي امتحانات نهاية العام مع مادة الحديث.

وتتواصل صباح اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يؤدي 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، امتحانات مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط استعدادات مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية الأزهرية داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

ومن المقرّر أن تستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، فيما تبدأ امتحانات القسم الأدبي يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026 بمادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026.

الاستعداد لامتحانات الثانوية الأزهرية

وقال أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في فيديو خاص لصدى البلد، إنه تم الاستعداد جيدا لامتحانات الثانوية الأزهرية من الناحية الفنية والإدارية وكل ما يتعلق بالعملية الامتحانية.

وتابع: كما تم تأمين مراكز الأسئلة على مستوى الجمهورية، ونتابع لحظة بلحظة العملية الامتحانية، مشددا على الطلاب والطالبات بالإلتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بالامتحانات ولا نضع أنفسنا في موضع ريبة أو شك.

وبلغ إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما بلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، فيما بلغ عدد اللجان الرئيسة على مستوى الجمهورية 581 لجنة، تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، بمشاركة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة في أعمال الملاحظة داخل اللجان، بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان حسن سير العملية الامتحانية.

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