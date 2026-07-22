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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد المدفن الصحي برأس غارب ويوجه باستكمال الإجراءات البيئية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، المدفن الصحي بمدينة رأس غارب، لمتابعة كفاءة التشغيل والوقوف على سير العمل، وذلك في مستهل زيارته لمدينة رأس غارب لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية.

وقد رافق المحافظ، كل من المهندس حسن موافي السكرتير العام، ونور الهدى محمد  رئيس مدينة رأس غارب، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، الدكتور خميس جمعة مدير ادارة المخلفات الصلبة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.  

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المدفن الصحي المقام بمنطقة "أم اليسر" على مساحة 10 أفدنة، وبتكلفة إجمالية بلغت 62.5 مليون جنيه، ويضم خلية دفن صحي آمنة، وميزان بسكول، ومبنى إدارياً، وغرفة للمولدات، وخزانات للوقود والمياه، وبحيرة لتبخير سائل الترشيح، إلى جانب سور خرساني للحماية من أخطار السيول.

من جانبه أكد المحافظ أن المدفن الصحي برأس غارب يُعد أحد المشروعات البيئية المهمة التي تنفذها الدولة لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتخلص الآمن منها، مشيراً إلى أن المشروع يمثل إضافة قوية للبنية التحتية البيئية بالمحافظة، ويسهم في القضاء على المقالب العشوائية والحد من الحرق المكشوف للمخلفات، بما ينعكس إيجابياً على حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية البيئية بمختلف المدن، تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو الارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الجولة، وجه محافظ البحر الأحمر بسرعة التنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستكمال الدراسة البيئية الخاصة بالمدفن الصحي، وسرعة الانتهاء من إجراءات طرح عملية النظافة بمدينة رأس غارب، بما يضمن التشغيل الأمثل للمنظومة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة المخلفات.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر رأس غارب مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر

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