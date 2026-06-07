خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

أكد راغب علامة، أنه لا يعتبر نفسه مطرب جيله فقط، بل فنانًا يخاطب جميع الأجيال، مشيرًا إلى أن حفلاته تضم جمهورًا من مختلف الأعمار، من الشباب إلى كبار السن. كما أوضح أن أغنية “قلبي عشقها” كانت نقطة تحول مهمة في مسيرته الفنية، وأن نجاحها الكبير في مصر فتح أمامه أبواب الانتشار في مختلف أنحاء الوطن العربي.

تفاصيل واقعة الخطف

كشف راغب علامة لأول مرة عن تعرضه لحادث خطف في وقت سابق، موضحًا أنه كان برفقة صديق وصديقة عندما اعترضت طريقهم مجموعة مسلحة. وأكد أنه ظل محتجزًا لمدة ست ساعات قبل أن تنتهي الأزمة، لافتًا إلى أنه تعرّف لاحقًا على الجهة التي تقف وراء الواقعة وتمت معاقبة المتورطين.



محاولة اغتيال في سلطنة عمان

وتحدث الفنان اللبناني عن محاولة اغتيال تعرض لها في سلطنة عمان عام 1998، موضحًا أن أحد الأشخاص أطلق النار عليه وأصابه في ساقه وكتفه. وأضاف أن المهاجم كان يستهدف إصابته في الرأس بهدف قتله، مشيرًا إلى أن السلطات ألقت القبض على الجاني، وكشفت التحقيقات أنه لم يكن في حالته الطبيعية

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