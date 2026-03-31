التأمين الصحي الشامل: 14 مليون خدمة طبية ببورسعيد منذ بدء التطبيق الرسمي للمنظومة

تواصل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد تحقيق نتائج ملموسة في تطوير الخدمات الصحية، بما يعكس نجاح التطبيق الفعلي للمنظومة، وتحقيق أهداف الدولة في إتاحة خدمات صحية شاملة وعالية الجودة، وذلك في إطار رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء نظام صحي متكامل ومستدام يضع المواطن في صدارة الأولويات.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حصاد جهودها منذ بدء تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، التي تقترب من إتمام عامها السابع؛ حيث بدأ التطبيق التجريبي في يوليو 2019، تلاه الإطلاق الرسمي والتطبيق الفعلي في نوفمبر 2019، وهو ما يعكس مسارًا مستمرًا من التطوير والتوسع وتحسين جودة الخدمات، ويؤكد ثقة المواطنين المتزايدة في النظام الجديد.

158 ألف عملية جراحية

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المنتفعين من المنظومة بالمحافظة بلغ حتى الآن نحو 686,907 مواطنين، بنسبة تغطية 85.62% من إجمالي السكان، كما بلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة منذ بدء التطبيق الرسمي أكثر من 14 مليون خدمة، بينها أكثر من 3 ملايين خدمة طوارئ، وأكثر من 158 ألف عملية جراحية، ونحو 3.7 مليون زيارة للعيادات، فيما بلغت الفحوصات المعملية والأشعة قرابة 4 ملايين خدمة.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة بمحافظة بورسعيد بلغ نحو 7.44 مليار جنيه، فيما تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين بالمحافظة بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 634 مليونًا و446 ألف جنيه.

وتجاوز عدد الخدمات المتخصصة مليون خدمة، قُدمت لنحو 11,857 مريض أورام، كما تم تقديم أكثر من 523 ألف جلسة غسيل كلوي لنحو 650 مريضًا، وإجراء زراعة نخاع لـ 89 حالة، وعلاج نقص هرمون النمو لـ 665 حالة، وإجراء عمليات زراعة قوقعة لـ 6 حالات.

وبلغ عدد جراحات القلب المفتوح للكبار نحو 1,245 حالة، بينما بلغت جراحات القلب المفتوح للأطفال نحو 312 حالة.

وبلغ عدد طلبات الموافقة المسبقة 183 ألف طلب، تم الموافقة على أكثر من 113 ألف طلب منها، كما تم رد نفقات علاج حالات طارئة لنحو 2000 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الإحالة الخارجية أكثر من 121 ألف حالة.

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن ما تحقق في محافظة بورسعيد يعكس نجاح نموذج التأمين الصحي الشامل وقدرته على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرةً إلى استمرار التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية لضمان إتاحة خدمات متكاملة وعالية الجودة.

وأضافت أن بورسعيد تمثل إحدى المحافظات الرائدة في تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وأن استمرار التطوير والتوسع وتحسين جودة الخدمات المقدمة يعكس التزام الدولة بتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان إتاحتها لجميع المواطنين دون تمييز، كما يؤكد ثقة المواطنين المتزايدة في المنظومة الجديدة.

وشددت على التزام الهيئة بمواصلة تطوير المنظومة والتوسع في تطبيقها بمختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق استدامة التغطية الصحية الشاملة ويعزز جودة الحياة للمواطن المصري.

بدوره، أكد اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد تمضي بثبات نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية، واستكمال المتطلبات التي من شأنها تيسير تقديم الخدمات للمستفيدين، مع التوسع في الخدمات المتقدمة وزيادة الاعتماد على مقدمي الخدمة داخل المحافظة.

وأوضح أن المنظومة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 33 منفذًا داخل مقار مقدمي الخدمة، بهدف تحديث بيانات المستفيدين وتسجيلهم، وتلقي الشكاوى، وإصدار الإحالات للقطاع الخاص، بما يسهم في تسهيل حصول المنتفعين على الخدمة وتحسين تجربتهم.

وأشارت الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني للهيئة لقطاع القناة وسيناء، إلى أن المؤشرات في بورسعيد تعكس تطورًا ملحوظًا في كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، خاصة في التخصصات الدقيقة، مع تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة، والتوسع في إشراك القطاع الخاص، بما يلبي احتياجات المواطنين ورغباتهم في تلقي الخدمات الصحية بجودة عالية في إطار من العدالة والمساواة.

وأكد الدكتور محمد السباعي، مدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، تكثيف الزيارات الرقابية الميدانية لمتابعة جودة الخدمات وفحص شكاوى المنتفعين، حيث تم إجراء أكثر من 1500 زيارة لمتابعة تقديم الخدمات داخل وخارج المحافظة، للتحقق من التزام مقدمي الخدمة بمعايير الجودة، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، إلى جانب التوسع في الإحالات والتعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص لتلبية احتياجات المستفيدين.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل استمرار جهودها لتطوير المنظومة وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة تليق بالمواطن.