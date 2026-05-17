وجّه رسالة للجماهير| عبدالحليم علي: الزمالك خسر الكونفدرالية.. لكنه كسب فريقًا للمستقبل

أكد عبد الحليم علي أن خسارة نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة لا يجب أن تُنهي حالة التفاؤل داخل القلعة البيضاء، مشددًا على أن الفريق خرج بمكاسب مهمة رغم ضياع البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل في مجموع الأهداف.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الفريق نجح، خلال مشواره القاري، في تكوين مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة مستقبل قوي للنادي خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الجماهير شاهدت روحًا مختلفة وإصرارًا كبيرًا من اللاعبين طوال البطولة، وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق المزيد من النجاحات والبطولات مستقبلًا.

وأشار عبد الحليم علي إلى أن لقب الكونفدرالية كان قريبًا للغاية من الزمالك، وأن التتويج به كان سيمنح النادي دفعة قوية على المستويات الفنية والمعنوية والجماهيرية، إلا أن كرة القدم دائمًا ما تحمل الكثير من التقلبات، لذلك يجب غلق صفحة النهائي سريعًا والتركيز على المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات مهمة وحاسمة في بطولة الدوري.

وشدد على أن الفترة الحالية تتطلب تركيزًا كاملًا من الجهاز الفني واللاعبين من أجل استعادة التوازن النفسي بعد خسارة اللقب، موضحًا أن جماهير الزمالك قدمت دعمًا استثنائيًا في المدرجات، وكانت حاضرة بقوة طوال المباراة، وهو ما يفرض على الجميع مسؤولية كبيرة لإسعادهم خلال البطولات المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجيل الحالي من لاعبي الزمالك محظوظ بالدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به، موضحًا أن هذا الجمهور يملك دائمًا القدرة على منح اللاعبين الحماس والثقة، ودفع الفريق نحو المنافسة على جميع الألقاب، مطالبًا اللاعبين باستغلال هذه المساندة القوية وتحويل الحزن الحالي إلى دافع لتحقيق النجاح في المواجهات المقبلة.