مكافآت استثنائية للاعبي سلة الأهلي بعد الفوز بدوري المحترفين.. خاص

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، صرف مكافآت خاصة لفريق السلة بعد تتويجه بلقب دوري المحترفين علي حساب الإتحاد بنتائج 3-1 خاصة أن النهائي اقيم بنظام best of 5 ، وسيقيم مجلس إدارة الاهلي تكريم للفريق الأسبوع الجاري في ظل النتائج المميزة التي حققها بجانب تاهله لنهائيات بطولة البال.

وحقق فريق السلة، فوزا صعبا على الاتحاد السكندري في نهائي بطولة دوري المحترفين ليفوز باللقب الثاني علي التوالي والبطولة الثالثة في الموسم الحالي لرجال السلة بعد الفوز بكأس ‏السوبر ‏المصري ودوري المرتبط‎.‎

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي علي زيارة معسكر فريق السلة صباح يوم المباراة الأخيرة خاصة أن تمكن الإتحاد السكندري من العودة لتصل نتائج المواجهات الي 2-1، وتحدث الخطيب مع اللاعبين وطالبهم باللعب بروح الفانلة الحمراء.

وقام الخطيب صباح أمس بتهنئة الفريق واشاد بروحهم العالية والمستوى الذي ظهر عليه في المباريات الأخيرة، وإصراره على تحقيق الفوز لإسعاد جماهير الأهلي، التي تساند ناديها وتقف خلف فرقه الرياضية في كافة المحافل، وتستحق كل التحية والتقدير.

وأكد على ثقته ‏الكبيرة في كافة عناصر المنظومة، للمنافسة بقوة خلال مشاركة الفريق في ‏نهائيات بطولة إفريقيا ‏للأندية‎ «BAL»‎التي تقام في رواندا أواخر الشهر الجاري‎، ‎‏حتى يحافظ الفريق على مسيرته الناجحة على المستويين المحلي والقاري.‏